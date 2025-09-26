Tensione a Cittanova, il sindaco aggredisce attivista politico

2 minuti per la lettura
Attimi di tensione a Cittanova dove il sindaco Domenico Antico aggredisce il coordinatore cittadino di Alternativa Popolare ed ex testimone di giustizia Nino Cento
CITTANOVA – Scene di tensione diventate virali sui social network, quelle vissute giovedì pomeriggio a Cittanova. Protagonisti della vicenda sono stati il sindaco di Cittanova, Domenico Antico, e Nino Cento, ex testimone di giustizia, fondatore della cooperativa Zomaro Resort e coordinatore cittadino del “Alternativa Popolare”.
Attraverso i suoi profili social, Cento ha denunciato di essere stato aggredito in malo modo da Antico. Situazione poi mostrata poi in maniera inequivocabile attraverso le immagini di un video pubblicato dallo stesso Cento.
Da un po’ di tempo, il primo cittadino era diventato bersaglio delle critiche feroci e spesso sopra le righe dell’ex testimone di giustizia per la vicenda riguardante un presunto abuso edilizio di Antico. Un caso che è finito più volte al centro della discussione in Consiglio comunale e che potrebbe costare ad Antico addirittura l’incompatibilità con la carica per cui è stato eletto.
Giovedì, Cento si trovava a bordo della sua auto davanti all’abitazione del sindaco mentre erano in corso dei lavori edilizi. Antico si trovava proprio davanti casa sua quando Cento lo ha più volte punzecchiato chiedendo se il presunto abuso fosse stato rimesso a posto. Il sindaco si è quindi avvicinato all’auto di Cento aggredendolo malamente nel tentativo di strappargli il cellulare dalle mani.
CITTANOVA, IL VIDEO DEL SINDACO ANTICO CHE AGGREDISCE NOTO
Cento si è mostrato sui social con la maglia strappata, denunciando l’aggressione da parte di Antico. In serata il primo cittadino ha parlato attraverso un video, riconoscendo l’errore della sua condotta e confessando di sentirsi “abbandonato e avvilito” dopo anni di provocazioni e di un clima sociale sempre più avvelenato. A quanto pare, proprio giovedì, Antico si sarebbe recato presso la Procura della Repubblica di Palmi per esternare il suo grido di aiuto.
Lo scorso anno Cento era stato protagonista di una concitata discussione con il predecessore di Antico, Francesco Cosentino. Anche in quel caso il fatto venne denunciato attraverso un video dell’accaduto diffuso sui social.
