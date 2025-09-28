Reggio Calabria, incendio devasta il bar culturale vicino l’Astronave

2 minuti per la lettura

Incendio al bar “Caffé del professore” ritrovo culturale di via Cardinale Portanova a Reggio Calabria e danneggiata anche l’auto del direttore artistico del festival Agape. Si cerca un uomo.

REGGIO CALABRIA – Incendiato un bar al centro di Reggio. Nella notte tra giovedì e venerdì, dato alle fiamme il “Caffé del Professore”, in via Cardinale Portanova di fronte alla chiesa del San Salvatore, nei pressi di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale. Prima un boato sordo, poi il rogo che ha completamente distrutto la vetrina del locale, causato danni ingenti alla struttura, danneggiando anche qualche auto parcheggiata nelle vicinanze. Fortunatamente, al momento dell’incendio, era da poco passata la mezzanotte, il bar era chiuso e non si registrano feriti, ma solo tanta preoccupazione tra i residenti.

Immediato l’arrivo sul posto di vigili del fuoco e dei carabinieri che hanno subito avviato le indagini effettuando i primi rilievi per dare un volto al responsabile dell’atto incendiario contro l’ennesima attività commerciale. Gli investigatori stanno analizzando le immagini catturate dalle telecamere di sicurezza presenti nell’area. Dai primi accertamenti pare che i sistemi di videosorveglianza abbiano inquadrato un uomo, con felpa nera e cappuccio, appiccare il fuoco versando del liquido infiammabile. Il bar è anche un punto di ritrovo culturale molto frequentato.

DOPO L’INCENDIO AL BAR CULTURALE, L’INDIGNAZIONE CITTADINA DI REGGIO CALABRIA E LA DENUNCIA DEL DIRETTORE ARTISTICO AGAPE

La notizia ha suscitato sgomento e indignazione in tutta la città. Vicinanza e solidarietà da una parte, rabbia e sdegno dall’altra, espresse da associazioni e liberi cittadini dentro e fuori i social. «Mentre ero ancora a Reggio Calabria dove stavo pernottando per lavoro, l’ultimo appuntamento del festival “Agape” con la Compagnia, hanno appiccato il fuoco al bar dove la mattina facevo colazione. Il Prof Café – denuncia Angelica Artemisia Pedatella, direttore artistico della kermesse che la vedeva impegnata in città insieme ai componenti della compagnia teatrale BA17 – Lì davanti c’era anche la mia macchina.

Lo hanno appiccato perché sono codardi e perché in realtà temono chi sa opporsi a certe logiche di prepotenza. Lo hanno appiccato perché sono uomini da poco». Angelo Ferrara, titolare del bar: «Ringrazio ognuno di voi che, in questo momento particolare della nostra vita, ci sta dimostrando affetto sincero. La giusta forza per tornare in campo più forti di prima».