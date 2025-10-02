Tragedia a Punta Pellaro, uomo morto in mare durante una battuta di pesca

3 minuti per la lettura

Una vera e propria tragedia a Punta Pellaro nella periferia di Reggio Calabria dove un uomo è morto in mare in seguito al ribaltamento della propria barca

REGGIO CALABRIA – Tragedia a Punta Pellaro, dove un pensionato Paolo Tarsia, 77 anni, è morto in mare durante una battuta di pesca rendendo inutili i tentativi di soccorso allertati da quanti hanno assistito alla tragedia dalla spiaggia. Una mattinata drammatica si è consumata questa mattina, 2 ottobre, nelle acque di Punta Pellaro, estrema periferia sud di Reggio Calabria, dove il pensionato ha perso la vita durante quella che doveva essere una consueta uscita in mare per una battuta di pesca, come tante altre già affrontate nella sua vita.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era salpato in solitaria a bordo della sua piccola imbarcazione, nonostante le condizioni meteorologiche non fossero proprio favorevoli. Il forte vento e il mare agitato che da ore sferzavano la costa reggina avrebbero infatti causato il ribaltamento della barca, cogliendo di sorpresa il settantasettenne, conosciuto da molti in zona per la sua esperienza in mare e per la passione per la pesca. Trascinato dalle correnti, l’uomo avrebbe tentato di mettersi in salvo, ma non sarebbe riuscito a raggiungere la riva.

Alcuni testimoni presenti lungo la spiaggia, notando la barca in difficoltà e la persona in mare, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine e una squadra della Guardia Costiera, che ha avviato le operazioni di recupero e soccorso. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, per Paolo Tarsia non c’è stato nulla da fare: l’uomo è stato dichiarato deceduto sul posto. Il corpo dell’uomo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Reggio Calabria e poi consegnato alla famiglia.

PESCATORE MORTO IN MARE A PUNTA PELLARO, IL DOLORE DELLA COMUNITÀ

La notizia si è rapidamente diffusa nel quartiere di Pellaro, suscitando sconcerto e dolore tra residenti e conoscenti. Paolo Tarsia era un volto noto nella comunità, legato al mare da una passione coltivata per tutta la vita. Per lui, la pesca non era solo un passatempo, ma una routine quotidiana, un momento di contatto con la natura e con le sue origini. Il tratto di costa di Punta Pellaro, noto per la sua bellezza e la frequente presenza di kite surfer e appassionati di sport acquatici, si è trasformato stamani in teatro di una tragedia che segna profondamente la comunità locale. Una passione, quella per il mare, che ha accompagnato Paolo Tarsia per tutta la vita, e che oggi, in un tragico epilogo, ha coinciso con la sua scomparsa.

IL CORDOGLIO DEL SINDACO

«Abbiamo appreso della tragica notizia che riguarda Paolo Tarsia, il pescatore che mentre era impegnato in una battuta di pesca, ha perso la vita in seguito ad un drammatico evento in mare, a largo di Punta Pellaro. Destino crudele per un uomo impegnato in un’attività che certamente praticava da anni con esperienza, passione e spensieratezza. Il mio cordoglio e quello dell’intero Consiglio comunale, giungano alla sua famiglia, costretta ad un grande dolore per la drammaticità di un evento che ha scosso la comunità e soprattutto gli amanti del mare e della pesca» – è quanto ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Falcomatà.