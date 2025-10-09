Africo, scoperta piantagione di cannabis: arrestato un uomo ai domiciliari

2 minuti per la lettura

Ad Africo Nuovo arrestato un uomo ai domiciliari: coltivava una piantagione di cannabis alta due metri nelle pertinenze di casa.

BIANCO (REGGIO CALABRIA) – Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto ai reati in materia di stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Bianco. L’attenzione dei militari, costantemente impegnati in controlli mirati sul territorio, si è concentrata anche sui soggetti già sottoposti a misure restrittive. I militari della Stazione di Africo Nuovo hanno tratto in arresto un uomo del posto, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti.

PIANTAGIONE E MATERIALE PER LO SPACCIO

L’operazione è scaturita nel corso di un ordinario servizio di verifica presso l’abitazione dell’uomo. Durante il controllo, i Carabinieri hanno percepito chiari indizi della possibile presenza di droga, procedendo a una perquisizione più approfondita. Le successive ricerche hanno consentito di scoprire, nelle pertinenze dell’immobile, una vera e propria piantagione di cannabis indica in piena inflorescenza. Le piante, coltivate con cura e dotate di un rudimentale sistema di irrigazione, raggiungevano l’altezza di circa due metri e mezzo. Nel corso del controllo, i militari hanno inoltre rinvenuto e sequestrato alcuni bilancini di precisione e materiale idoneo al confezionamento, elementi che fanno ipotizzare un’attività di produzione e possibile cessione della sostanza stupefacente.

AFRICO: PIANTAGIONE DI CANNABIS, NUOVI DOMICILIARI E INDAGINI IN CORSO

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, e le piante sono state campionate per le successive analisi di laboratorio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti per reati di diversa natura, è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria reggina, è stato nuovamente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’attività rientra nel quadro delle operazioni di controllo disposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, finalizzate al contrasto della produzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Si precisa che l’indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva di condanna, in ossequio al principio di presunzione di non colpevolezza sancito dall’art. 27 della Costituzione.