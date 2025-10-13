Palmi, violento scontro tra auto e minicar, gravi due sorelle minorenni

1 minuto per la lettura

Un violento incidente stradale tra una automobile e una minicar ha coinvolto due sorelle di 14 e 15 anni sulla statale 18 a Palmi. Le ragazze sono in ospedale a Reggio Calabria

Un impatto violento. Scossa la serata di ieri, domenica 12 ottobre, intorno alle 22, quando sulla Statale 18 nel comune di Palmi è avvenuto un grave incidente stradale. La dinamica, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha visto lo scontro frontale o laterale tra un’automobile e una minicar, causando un impatto di eccezionale violenza.

SCONTRO TRA AUTO E MINICAR, GRAVI DUE SORELLE

A bordo della minicar si trovavano due sorelle di appena 14 e 15 anni. Le loro condizioni sono apparse immediatamente critiche ai primi soccorritori. Data la gravità dei traumi riportati, disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Reggio Calabria, dove si trovano ora sotto stretta osservazione medica.

L’intervento sul luogo dell’incidente è stato tempestivo e massiccio. Sono arrivate immediatamente due ambulanze del 118, squadre dei Vigili del Fuoco di Palmi, essenziali per la messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata, e gli agenti della Polizia Locale.



Gli agenti della Polizia Locale hanno immediatamente avviato i rilievi per tentare di ricostruire con esattezza le cause dello scontro e accertare eventuali responsabilità. L’area della Statale 18 temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso, rimozione dei mezzi e completamento delle indagini tecniche.