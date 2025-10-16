3 minuti per la lettura

Reggio, il medico dell’Asp preso a pugni in faccia. L’Ordine dei medici: «Una ferita per l’intera società. È tempo di dire basta».

REGGIO CALABRIA – Vile aggressione ai danni del dottor Salvatore Tripodi, stimato pneumologo e allergologo, vittima di un episodio di brutale violenza nel pomeriggio di martedì. Il grave fatto è avvenuto all’interno del Centro Diagnostico di Malattie Polmonari Sociali, presso il Dipartimento di Prevenzione di via Willermin, dove un uomo, tra l’altro privo di prenotazione e senza alcuna giustificazione, ha preteso l’immediata esecuzione di una prestazione sanitaria. Al rifiuto del medico, ha reagito con inaudita aggressività, colpendolo con due pugni al volto e causandogli traumi facciali e una momentanea perdita di coscienza. Solamente il pronto intervento di alcuni pazienti presenti ha impedito che l’aggressione degenerasse ulteriormente, evitando conseguenze ancora più gravi.

L’INDIGNAZIONE DELL’ORDINE DEI MEDICI: “VIOLENZA È UNA FERITA PER L’INTERA SOCIETÀ”

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria ha subito espresso una condanna netta e indignata nei confronti della vile aggressione ai danni del dottor Salvatore Tripodi: “Un gesto inqualificabile – si legge nella nota dell’Ordine – che colpisce non solo il singolo professionista, ma l’intera comunità medica e il servizio sanitario pubblico, già fortemente provati da carenze strutturali e da un impegno quotidiano oltre ogni limite organizzativo”. Il dottor Tripodi è conosciuto da colleghi e pazienti per la sua grande professionalità, disponibilità e dedizione. La sua presenza quotidiana, anche oltre l’orario previsto, testimonia l’alto senso del dovere che guida molti operatori sanitari nel garantire cure e assistenza, nonostante le enormi difficoltà del sistema.

L’Ordine dei Medici ha lanciato un appello urgente alle autorità competenti affinché vengano adottate misure concrete e immediate per la tutela della sicurezza dei medici e del personale sanitario, in tutti i presidi ospedalieri e ambulatoriali: “La tutela dell’incolumità fisica e della dignità di chi lavora nella sanità – sottolinea il presidente dell’Ordine, Pasquale Veneziano – non può più essere rimandata né sottovalutata. A nome di tutta la comunità medica reggina, esprimiamo piena solidarietà al collega aggredito e rinnoviamo il nostro impegno a vigilare e intervenire affinché episodi del genere non restino impuniti né si ripetano. La violenza contro i medici è una ferita per l’intera società. È tempo di dire basta”.

MEDICO PRESO A PUGNI, LA SOLIDARIETÀ DEL SINDACO DI REGGIO CALABRIA: “È UN’EMERGENZA DA NON SOTTOVALUTARE”

Ed al medico aggredito è giunta anche la solidarietà del Sindaco Falcomatà: “La mia solidarietà al dottor Salvatore Tripodi per l’aggressione subita, un medico la cui professionalità e stima per l’attività presso il Centro Diagnostico di Malattie Polmonari Sociali, sono riconosciute da tutti” – sono le parole del Sindaco Giuseppe Falcomatà che aggiunge: “la violenza è sempre da stigmatizzare con fermezza, senza nessun attenuante, e ci spinge, purtroppo ancora una volta, a riflettere su un fenomeno che rappresenta un’emergenza da non sottovalutare”.

“Quella della violenza e dell’aggressione agli operatori sanitari – ha concluso – è una piaga che va combattuta e soprattutto prevenuta, attraverso interventi integrati dal punto di vista sociale e culturale; perché evidentemente non si è fatto abbastanza, a tutti i livelli istituzionali, se non si riesce a ridurre il rischio di incolumità per chi lavora esposto al pubblico nel comparto sanitario. E’ una sconfitta per tutti non riuscire a garantire a medici ed operatori il diritto di lavorare serenamente”.