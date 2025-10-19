Gioia Tauro, crolla un muro di contenimento: feriti 3 fratelli, uno è grave

1 minuto per la lettura

Gioia Tauro: crolla muro su tre fratelli che giocavano. Gemello 8 anni gravissimo, trasferito con elisoccorso a Messina. Area sotto sequestro

GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA) – Tre fratelli, due gemellini di 8 anni e il loro fratello maggiore di 13, sono rimasti feriti nel pomeriggio di oggi, 19 ottobre 2025 a Gioia Tauro, nel quartiere Fiume, a causa del crollo improvviso di un muro di contenimento. Secondo una prima ricostruzione, i bambini stavano giocando in un cortile adiacente alla loro abitazione quando la struttura ha ceduto all’improvviso, travolgendoli. Uno dei gemellini ha riportato le ferite più gravi: fratture multiple e un trauma alla testa. Il piccolo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in elisoccorso all’ospedale di Messina, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravi, ma stabili.

Gli altri due fratelli, feriti in modo meno serio, sono stati accompagnati all’ospedale spoke di Polistena, dove rimangono ricoverati sotto osservazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gioia Tauro, che hanno immediatamente avviato le indagini per accertare le cause del cedimento. L’area interessata è stata transennata e posta sotto sequestro in attesa dei rilievi tecnici. Nel quartiere c’è sconcerto e apprensione. «Sono bambini che giocano sempre insieme – racconta una residente – non possiamo credere a quello che è successo, speriamo che si riprendano presto». Le verifiche tecniche dovranno ora chiarire se il crollo sia stato provocato da un cedimento strutturale o da altre criticità legate al terreno. La comunità di Gioia Tauro si è stretta attorno alla famiglia, in attesa di notizie confortanti dal piccolo ricoverato a Messina.