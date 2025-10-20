Muro crollato a Gioia Tauro, è morto il bimbo di 8 anni

1 minuto per la lettura

È morto il piccolo di 8 anni rimasto coinvolto nel crollo di un muro al Rione Fiume di Gioia Tauro, il bimbo era ricoverato all’ospedale di Messina

GIOIA TAURO – La speranza si è spenta questa sera, lasciando spazio a un dolore immenso che ha scosso l’intera comunità di Gioia Tauro. Il bambino di 8 anni rimasto gravemente ferito nella giornata del 19 ottobre dal crollo di un muro al Rione Fiume, mentre si trovava insieme ai suoi fratelli, è deceduto dopo ore di strenua lotta presso l’ospedale di Messina.

Il piccolo era rimasto vittima dell’incidente insieme al fratello gemello e un altro fratello di 13 anni. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. Soccorso negli attimi immediatamente successivi il crollo, il bambino era stato inizialmente trasportato all’ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena. Qui i medici avevano tentato di bloccare le emorragie. La gravità delle lesioni riportate aveva reso necessario un trasferimento d’urgenza in elisoccorso al policlinico di Messina.

In Sicilia, dopo un intervento chirurgico e ore di terapia intensiva, il cuore del bambino ha smesso di battere. La notizia del bimbo morto in sala operatoria, ha gettato nello sconforto la famiglia del bambino e l’intera comunità di Gioia Tauro che da ieri seguiva con apprensione l’evolversi delle sue condizioni.