Condofuri, scontro tra un’auto e uno scooter, nell’incidente morto un 17enne

Tragedia della strada a Condofuri dove in un incidente tra un’auto e uno scooter è morto un giovane di soli 17 anni gettando nello sconcerto una intera comunità

CONDOFURI – Incidente mortale oggi pomeriggio non lontano dal cimitero di Condofuri Marina. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati frontalmente un’auto e uno scooter, alla cui guida era un ragazzo di 17 anni, Domenico Petrulli, morto sul colpo.

Il terribile impatto in una strada, nei pressi di un incrocio, in un punto con scarsa visuale, di contrada Santa Lucia.

Sul posto si sono portate immediatamente le forze dell’ordine per i rilievi del caso e i sanitari del 118 che non hanno però potuto che constatare il decesso del minore. A bordo dell’auto, una Fiat Panda, un uomo rimasto illeso nel sinistro che, invece, è costato la vita al ragazzo.

INCIDENTE A CONDOFURI, MORTO 17ENNE, ENNESIMA VITTIMA DELLA STRADA

Sconcerto nella comunità locale di San Carlo, frazione del piccolo centro del basso Jonio reggino, dove il giovane abitava con la famiglia. Il padre, originario di Bova, la madre di Condofuri, insieme sono titolari di una bottega di generi alimentari a Bova Marina. Lui frequentava l’Istituto Agrario di Melito Porto Salvo. Persone, pertanto, molto conosciute nell’hinterland reggino, che adesso piange l’ennesima giovane vita spezzata sulla strada.