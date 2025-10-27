Gioia Tauro, rapina all’Ufficio Postale: arrestato in flagranza

2 minuti per la lettura

Carabinieri sventano rapina armata all’Ufficio Postale di Gioia Tauro: arrestato uomo marocchino con 1.300 euro.

GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA) – Un intervento lampo dei Carabinieri ha sventato una rapina che si stava consumando questa mattina, 27 ottobre 2025, ai danni dell’Ufficio Postale situato in via Sicilia, a Gioia Tauro. Un uomo, con il volto travisato e armato di coltello a serramanico, è stato bloccato e ammanettato dai militari, evitando che l’assalto si trasformasse in un drammatico evento. L’episodio è avvenuto nelle prime ore del mattino. L’aggressore, identificato come un uomo di origine marocchina e già noto alle forze dell’ordine, si era introdotto nei locali minacciando con l’arma bianca il direttore e gli impiegati. Sotto minaccia, il personale aveva già consegnato diverse somme in contanti dalle casse degli sportelli. Il rapinatore aveva persino intimato l’apertura dell’armadio blindato per ottenere altro denaro.

Gioia Tauro, rapina Ufficio Postale L’Allarme e l’Intervento Tempestivo

La prontezza di alcuni dipendenti si è rivelata cruciale: sono riusciti ad avvisare il 112, consentendo un immediato dispiegamento di forze. Pochi istanti dopo l’allarme, le pattuglie della Sezione Radiomobile e della Stazione Carabinieri di Gioia Tauro sono giunte sul posto, facendo irruzione all’interno dell’ufficio postale. L’uomo è stato sorpreso mentre era ancora armato e con il volto coperto dal cappuccio della felpa e da occhiali da sole. Il malvivente è stato rapidamente bloccato e ammanettato dai Carabinieri senza che nessuno riportasse ferite. Nella busta che portava con sé, i militari hanno rinvenuto una cassetta metallica contenente circa 1.300 euro in contanti, il bottino appena sottratto.

L’efficace operazione, condotta in piena sicurezza, ha consentito di sventare una rapina potenzialmente pericolosa in un luogo affollato nelle prime ore della giornata. L’arrestato, pregiudicato, è stato condotto in caserma e, su disposizione della Procura della Repubblica di Palmi, è stato successivamente tradotto presso la Casa Circondariale di Palmi. Si precisa che l’arrestato è da ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva di condanna, in conformità al principio di non colpevolezza sancito dalla Costituzione.