Seminara, atto intimidatorio: bombola di gas aperta davanti al comune

A Seminara, atto intimidatorio al comune: ignoti hanno lasciato una bombola di gas aperta, pericolo scongiurato dai soccorsi.

SEMINARA (REGGIO CALABRIA)– Notte di paura e indignazione a Seminara, quella del 30 ottobre 2025, dove un grave atto intimidatorio ha scosso la comunità seminarese. Ignoti hanno depositato una bombola di gas, lasciata aperta e collocata davanti a un ingresso laterale del Palazzo Municipale. Un gesto vile e ignobile, che non lascia spazio a dubbi sulla sua natura intimidatoria. Solo la prontezza dell’intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio, scongiurando il rischio di una deflagrazione dalle conseguenze potenzialmente drammatiche. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti nelle vicinanze di Palazzo San Mercurio, i quali allarmati dal forte odore di gas hanno segnalato l’accaduto alle autorità, permettendo un intervento immediato.

BOMBOLA DEL GAS DAVANTI AL COMUNE DI SEMINARA: LA FERMA CONDANNA DEL SINDACO PICCOLO

Il sindaco di Seminara, Giovanni Piccolo, ha espresso ferma condanna per quanto accaduto: «Nella notte – commenta il primo cittadino – ignoti hanno compiuto un gesto vile e irresponsabile depositando una bombola di gas davanti alla porta laterale del Municipio. Si tratta di un atto vergognoso, che condanniamo con fermezza e che non intimidirà in alcun modo la nostra azione amministrativa». Ancora sull’intimidazione: «L’amministrazione comunale – continua il primo cittadino – continuerà con determinazione sulla strada tracciata: quella della legalità, della trasparenza e del servizio alla comunità. Desidero esprimere un sentito ringraziamento ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente e con grande professionalità, evitando conseguenze ben più gravi. Un ringraziamento particolare va anche ai cittadini che, con senso civico, hanno segnalato immediatamente l’accaduto».

SOLIDARIETÀ DELLA COMUNITÀ E INDAGINI IN CORSO

L’ episodio ha suscitato profonda solidarietà attorno al sindaco e all’amministrazione comunale. Messaggi di vicinanza sono giunti sia da parte della comunità locale, che dalla parrocchia cittadina.Le indagini sono attualmente in corso per risalire ai responsabili dell’atto intimidatorio e chiarirne le motivazioni.