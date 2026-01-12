Africo, morto Giovanni Casile, l’agguato ora è omicidio

1 minuto per la lettura

È morto il pensionato di 81 anni Giovanni Cosimo Casile ferito in un agguato ad Africo che quindi ora è un omicidio, la comunità sotto shock attende adesso le indagini degli inquirenti

AFRICO – Un’intera comunità è attonita e ferita per la tragica morte di Giovanni Cosimo Casile, pensionato e artigiano incensurato, conosciuto e stimato da tutti per la sua onestà e il suo spirito laborioso. L’uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco intorno alle ore 12:00 di domenica scorsa, mentre si trovava in un suo terreno, intento a svolgere alcuni lavori. Secondo una prima ricostruzione, qualcuno ha aperto il fuoco, ferendolo gravemente.

Casile, immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza al nosocomio di Locri, ha ricevuto le cure dei sanitari che hanno fatto il possibile con un intervento tempestivo. Le sue condizioni, tuttavia, sono apparse da subito estremamente critiche. Nonostante gli sforzi dei medici, Giovanni Casile è deceduto nella notte, lasciando un vuoto profondo tra i familiari e l’intera cittadinanza. La notizia ha scosso Africo, dove Casile era considerato un bravo uomo, un lavoratore onesto, lontano da qualsiasi contesto criminale. Un profilo limpido, il suo, che rende l’accaduto ancora più incomprensibile e doloroso.

Sull’omicidio sono in corso indagini a 360 gradi da parte della Compagnia dei Carabinieri di Bianco, che fin dalle prime ore successive al fatto ha avviato un’attività investigativa meticolosa e capillare. Gli uomini dell’Arma stanno passando al setaccio ogni elemento utile: rilievi sul luogo del delitto, ascolto di testimoni, analisi dei movimenti e delle possibili piste, senza escludere alcuna ipotesi, per risalire al movente e ai responsabili di un gesto tanto efferato quanto inspiegabile.