Sicurezza sul lavoro a Palmi: 5 denunce e sanzioni per 12mila euro per lavoro nero

2 minuti per la lettura

Sicurezza sul lavoro: 5 denunce dei Carabinieri di Palmi e max sanzione di 12 mila euro a una ditta edile per lavoro nero.

PALMI (REGGIO CALABRIA)– Tolleranza zero sui luoghi di lavoro per garantire la sicurezza e contrastare lo sfruttamento. I Carabinieri della Compagnia di Palmi, supportati dai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria, hanno portato a termine una vasta operazione di controllo nei cantieri edili di diversi comuni limitrofi. L’obiettivo: verificare il rispetto delle normative antinfortunistiche e l’emersione del lavoro irregolare.

PALMI, SICUREZZA E LAVORO NERO: DENUNCE E STANGATA PER UN’IMPRESA

L’attività ispettiva ha fatto emergere gravi irregolarità in una ditta edile locale. I militari hanno accertato la presenza di operai impiegati totalmente “in nero”, senza alcuna comunicazione obbligatoria di assunzione. Al titolare dell’impresa sono state elevate sanzioni amministrative per un importo superiore ai 12.000 euro.

Oltre al danno economico, per il titolare è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Le violazioni penali contestate riguardano la mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), l’assenza di formazione specifica sulla sicurezza e la mancanza di idoneità sanitaria degli operai, mai sottoposti alle visite mediche previste per legge.

DENUNCIATI ANCHE GLI OPERAI: DPI DISPONIBILI MA NON UTILIZZATI

Un dettaglio rilevante emerso dai controlli riguarda la condotta della manodopera. I Carabinieri hanno infatti denunciato 5 operai sorpresi a svolgere lavori di muratura senza indossare i dispositivi di protezione. Il paradosso risiede nel fatto che gli stessi lavoratori avevano i DPI al seguito, ma avevano scelto deliberatamente di non utilizzarli, contravvenendo alle norme antinfortunistiche.

MONITORAGGIO COSTANTE PER LA TUTELA DEI LAVORATORI

Il settore dell’edilizia, sia pubblico che privato, resta sotto la lente d’ingrandimento dell’Arma. L’obiettivo delle articolazioni territoriali e specializzate è quello di prevenire i tragici infortuni sul lavoro e assicurare che la sicurezza dei lavoratori non venga sacrificata in nome del profitto o della negligenza. È doveroso ricordare che, per tutti i soggetti deferiti, vige il principio di presunzione di non colpevolezza fino a quando non interverrà una condanna definitiva.