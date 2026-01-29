Alimenti senza tracciabilità e pollame in sofferenza: sequestri a Rizziconi e Melicucco

1 minuto per la lettura

Sequestri di alimenti non tracciati e pollame maltrattato tra Rizziconi e Melicucco, sanzioni dei carabinieri per irregolarità sanitarie e lavoro nero.

GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA)– Un’operazione a vasto raggio per la tutela della salute pubblica e del benessere animale ha impegnato i Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro, affiancati dal Nas di Reggio Calabria e dai tecnici dell’Asp. Il bilancio dei controlli, concentrati tra Rizziconi e Melicucco, parla di gravi violazioni sanitarie, sequestri di merce e sanzioni per migliaia di euro.

A Rizziconi, i militari hanno fatto irruzione in un supermercato, scoprendo un vero e proprio deposito sotterraneo nascosto. Il locale interrato era utilizzato abusivamente per la stagionatura e lo stoccaggio di alimenti. All’interno trovati e sequestrati circa 180 chili di prodotti (pane, formaggi e insaccati di produzione propria) privi di etichette e di qualunque certificazione sulla provenienza. Oltre al sequestro e a una multa di 3.500 euro, il titolare è scattata una sanzione con altri 3.900 euro per aver impiegato un lavoratore in nero.

DOPO I SEQUESTRI DI ALIMENTI A RIZZICONI, I CARABINIERI TROVANO POLLAME STIPATO A MELICUCCO

Spostandosi a Melicucco, l’attenzione dei Carabinieri si è spostata sulla viabilità e sul trasporto di animali vivi. Un autocarro carico di pollame è stato fermato e ispezionato. Lo scenario descritto dai sanitari dell’Asp era di estrema criticità. Circa 500 capi di pollame viaggiavano ammassati in 144 gabbie sovraffollate, in spazi talmente ridotti da causare una palese sofferenza agli animali e in condizioni igieniche precarie. Posto sotto sequestro l’intero carico. Il responsabile, accusato anche di vendita abusiva su area pubblica, dovrà pagare una sanzione di 1.500 euro.