‘Ndrangheta, blitz della Dda a Siderno, sette persone fermate

Sette persone fermate dalla Dda con l’accusa di far parte del locale di ‘ndrangheta di Siderno e in particolare della cosca Commisso

SIDERNO – I Carabinieri del reparto anticrimine del Ros, su disposizione della Dda di Reggio Calabria, diretta da Giuseppe Borrelli, la notte scorsa, a Siderno, hanno eseguito il fermo di sette persone. Un altro soggetto risulterebbe al momento irreperibile. I soggetti indagati, secondo quello che si legge sul decreto firmato dai Sostituti Procuratori di Reggio Calabria, i magistrati Vittorio Fava e Domenico Cappelleri, coordinati dal Procuratore aggiunto, Giuseppe Lombardo, farebbero stabilmente parte, con ulteriori persone non ancora individuate, della struttura organizzativa “visibile” dell’associazione di tipo mafioso unitaria ed armata della ‘ndrangheta, presente ed operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale e anche all’estero.

Nello specifico, i soggetti indagati “operano nell’ambito dell’articolazione territoriale denominata locale o società di Siderno, quali componenti effettivi dell’articolazione denominata “cosca Commisso” e delle relative proiezioni estere stabilmente operanti in Canada, a Toronto, e negli Usa, ad Albany. In queste due aree estere, in particolare, è radicata la presenza di componenti apicali del Crimine di Siderno, i cui componenti apicali svolgono un rilevante ruolo decisionale ed organizzativo nell’ambito della sovrastruttura “Provinciale”, contribuendo a delineare le linee strategiche e decisionali dell’intera organizzazione criminale, con specifico riferimento ai profili della complessiva struttura criminale, alla concessione di doti e al riconoscimento formale di locali di ‘ndrangheta, anche in ambiti territoriali diversi da quelli originari e ponendo in essere articolate condotte delittuose.

L’indagine, solo per capire la caratura criminale dei fermati, ha altresì accertato che uno degli indagati sarebbe stato pronto a incontrare il super latitante Matteo Messina Denaro, avendo un ruolo di raccordo anche tra la ‘ndrangheta e Cosa Nostra, mafia quest’ultima tradizionalmente insediata nello stato di New York.