Discarica abusiva nella piana di Gioia Tauro: 15 denunce

2 minuti per la lettura

Carabinieri scoprono discarica abusiva in un burrone a Taurianova, nella piana di Gioia Tauro: denunciate 15 persone e sequestrati 16 veicoli per smaltimento illecito di rifiuti.

TAURIANOVA – Un burrone naturale trasformato in un pericoloso ricettacolo di veleni. È questo lo scenario scoperto dai Carabinieri nella Piana di Gioia Tauro, dove un’operazione di contrasto ai reati ambientali ha portato al sequestro di una vasta area di sversamento illegale e di numerosi mezzi pesanti. Il bilancio dell’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi guidata dal Procuratore Emanuele Crescenti, è di quindici persone denunciate e sedici veicoli sequestrati. Questi sarebbero stati strumenti di un traffico illecito che minacciava l’integrità del territorio.

Le indagini, condotte dai militari della Compagnia di Taurianova insieme ai Carabinieri Forestali di Cittanova, sono scattate nel novembre 2024. Attraverso mesi di appostamenti e monitoraggi tecnici nelle aree rurali, gli investigatori hanno individuato in contrada “Piggra” un vero e proprio punto di scarico sistematico. Nel burrone venivano riversati detriti, scarti di lavorazione e rifiuti speciali, creando un accumulo progressivo con un rischio elevatissimo di contaminazione del terreno e delle falde acquifere sottostanti.

DISCARICA ABUSIVA NELLA PIANA DI GIOIA TAURO: IL “SISTEMA” DELLO SMALTIMENTO ILLECITO

Secondo la ricostruzione dell’Arma, non si trattava di episodi isolati, ma di un’attività organizzata e continuativa. I quindici indagati sono ora accusati di gestione e smaltimento illecito di rifiuti in concorso. Oltre alla denuncia a piede libero, per uno dei soggetti è scattata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sottoposti a sequestro preventivo i quindici mezzi utilizzati per il trasporto e l’abbandono dei materiali. L’operazione rappresenta un segnale forte in un’area, quella extraurbana e agricola del reggino, dove l’abbandono dei rifiuti costituisce una piaga cronica. È bene ricordare che il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. La colpevolezza degli indagati dovrà essere eventualmente accertata solo attraverso una sentenza definitiva.