Incidente a Rizziconi: morto un uomo travolto da un’auto

Incidente a Rizziconi sulla Ss Gioia Tauro-Taurianova: morto un uomo travolto da un’auto. L’impatto fatale alla rotonda davanti al centro commerciale. Soccorso dal conducente.

RIZZICONI – Tragico incidente mortale nei giorni scorsi sulla Strada Statale Gioia Tauro-Taurianova, esattamente nei pressi della rotonda del centro commerciale “Porto degli ulivi”, in agro del comune di Rizziconi. Secondo le prime informazioni disponibili, un uomo di 55 anni, di nazionalità marocchina, che si chiamava Hassan El Kandoudi, è stato investito da un’auto in transito, mentre si trovava a piedi lungo la carreggiata della Statale. L’impatto è stato tremendo, tanto da fare scattare immediatamente l’allarme ai servizi di emergenza. Sul posto è prontamente intervenuto il personale sanitario del 118 che ha tentato di prestare soccorso alla vittima, ma le sue condizioni purtroppo sono apparse da subito gravissime: ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Il decesso è avvenuto sul posto.

Intanto il conducente dell’auto si è fermato immediatamente per prestare soccorso, ma l’impatto si è rivelato purtroppo fatale. Subito dopo l’allarme, sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia del commissariato di pubblica sicurezza di Gioia Tauro che ha avviato immediatamente tutti gli accertamenti del caso per chiarire l’esatta dinamica del tragico investimento.

RINTRACCIATI I FAMIGLIARI DI HASSAN EL KANDOUDI L’UOMO MORTO NELL’INCIDENTE STRADALE A RIZZICONI

Per consentire i rilievi la circolazione stradale lungo il tratto interessato ha subito rallentamenti, riprendendo la normalità soltanto quando il mezzo è stato rimosso e posto sotto sequestro e la salma trasferita presso l’obitorio del Gom di Reggio Calabria. Intanto sono state avviate anche le procedure per identificare e contattare i familiari di El Kandoudi del quale non si conosce praticamente nulla. Si sa solo che addosso aveva una carta d’identità rilasciata dal Comune di Avellino in data 21 febbraio 2025 e null’altro. Nel frattempo nella comunità marocchina è scattata la solidarietà. I connazionali di El Kandoudi presenti nella zona di Rizziconi, attraverso i social hanno cercato, in un momento così difficile, la collaborazione in altri gruppi di altre zone, in modo da restituire una storia a quest’uomo che ha perso tragicamente la vita. Ieri, 10 marzo 2026, famigliari sono stati rintracciati.