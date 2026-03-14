Rogo al Sunset beach, proseguono gli accertamenti sull’unico indagato

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Gli accertamenti sull’indagato vanno avanti, l’obiettivo è capire la genesi del rogo che la sera dell’8 marzo ha distrutto il Sunset Beach Club della Tonnara di Palmi

PALMI – A quasi una settimana dall’incendio che ha devastato il Sunset Beach Club della Tonnara di Palmi, le indagini non si fermano e puntano a chiarire le cause del rogo che la sera dell’8 marzo ha distrutto uno dei locali più frequentati della Costa Viola. Gli investigatori hanno concentrato la loro attenzione su un uomo ritenuto al momento tra i principali sospettati.

Il violento incendio è divampato intorno alle 20.30, mentre all’interno del locale era in corso una serata organizzata per celebrare la Giornata internazionale della donna. Nel ristorante e negli spazi del lido si trovavano numerosi clienti e membri dello staff, diverse decine di persone in pochi minuti costrette ad abbandonare la struttura. L’evacuazione è avvenuta rapidamente grazie all’intervento del personale e ai primi soccorsi, evitando conseguenze ben più gravi. Fortunatamente non si vi sono stati feriti, ma i danni alla struttura sono ingenti. Le fiamme si sono propagate con estrema rapidità, e nel giro di pochissimi minuti hanno colpito gran parte del locale affacciato sul mare della Tonnara.

ROGO AL SUNSET BEACH CLUB DELLA TONNARA DI PALMI

Una densa colonna di fumo si è alzata sulla costa ed è stata visibile da diversi punti del litorale palmese, mentre sul posto convergevano le squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti della zona. In quei momenti è stato impossibile non pensare a quanto accaduto a Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio ha divorato il locale “Le Constellation”, causando la morte di 40 persone. I pompieri hanno lavorato a lungo per circoscrivere l’incendio e mettere in sicurezza l’area e quando le fiamme sono state domate, il bilancio è apparso subito pesante: il Sunset Beach Club è stato praticamente distrutto. Del locale, punto di riferimento della movida estiva e degli eventi organizzati sul litorale palmese, restano oggi soltanto le strutture annerite e i segni evidenti della devastazione provocata dal fuoco.

Nel frattempo l’attenzione degli investigatori si è concentrata sulla possibile origine dolosa dell’incendio. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi sarebbe anche un diverbio avvenuto nel pomeriggio dello stesso giorno tra il sospettato e i titolari del locale. Un episodio che potrebbe aver preceduto il ritorno dell’uomo nella zona del lido nelle ore successive. Si tratta, al momento, di ipotesi al vaglio degli investigatori.

PROSEGUONO GLI ACCERTAMENTI DEGLI INQUIRENTI

Gli accertamenti proseguono attraverso testimonianze, verifiche tecniche e l’analisi degli elementi raccolti sul luogo dell’incendio, visione delle immagini delle videocamere di sorveglianza, con l’obiettivo di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e l’origine del rogo. Intanto in città resta forte lo sconcerto per quanto accaduto. Il Sunset Beach ha rappresentato negli anni uno dei punti di ritrovo più frequentati della zona, soprattutto nei fine settimana e durante la stagione estiva. Il rogo ha colpito non solo l’attività commerciale ma anche un luogo simbolo della vita notturna della costa palmese. Solo la prontezza dello staff e l’evacuazione tempestiva della struttura hanno evitato che l’episodio potesse avere conseguenze molto più gravi. Nel frattempo l’area resta sotto sequestro e le indagini proseguono per fare piena luce su una vicenda che continua a scuotere Palmi e la Piana tutta.