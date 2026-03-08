Paura a Palmi, in fiamme il Sunset Beach Club

2 minuti per la lettura

PALMI (RC) – Momenti di forte apprensione stasera in serata alla Tonnara di Palmi, uno dei tratti più frequentati della Costa Viola, dove un incendio ha interessato il Sunset Beach Club, costringendo all’evacuazione dei numerosi presenti. L’allarme è scattato quando dalla struttura, noto lido-ristorante-pizzeria affacciato sul mare del litorale palmese, hanno iniziato a levarsi dense colonne di fumo visibili anche da diversi punti della costa, accompagnate da un forte e acre odore e successivamente da fiamme altissime. In pochi minuti sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, supportate dalle forze dell’ordine, per mettere in sicurezza l’area e contenere il rogo. La priorità è stata l’evacuazione dei clienti e del personale del locale; quando è scoppiato l’incendio, era in corso un evento con decine e decine di persone che sono state fatte uscire rapidamente dalla struttura dal personale di sala, in attesa dell’arrivo dei pompieri. Il tratto di strada nei pressi del locale è stato chiuso per permettere agli avventori di mettersi in sicurezza e ai vigili del fuoco di agire senza intralci. Le fiamme hanno interessato buona parte dell’impianto, mentre una densa nube di fumo si è diffusa rapidamente lungo il tratto di costa. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo e senza sosta per diverso tempo, per circoscrivere il rogo ed evitare che potesse estendersi alle aree circostanti, particolarmente frequentate durante il fine settimana. Le cause dell’incendio restano al momento in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine ma sembrerebbe che il rogo si sia sviluppato nella cucina del ristorante annesso al locale. Vigili del fuoco e carabinieri hanno da subito avviato le verifiche necessarie per ricostruire l’origine delle fiamme e valutare l’entità dei danni alla struttura che, stando a una prima stima, sarebbero ingenti. L’episodio ha riportato inevitabilmente alla memoria quanto accaduto solo pochi mesi fa nella località svizzera di Crans-Montana, dove nella notte di Capodanno un incendio divampato nel bar “Le Constellation” ha trasformato una festa in tragedia.