Incidente mortale a Reggio, individuato il presunto guidatore: è un 21enne

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Individuato il presunto guidatore che sarebbe responsabile dell’incidente mortale a Reggio in cui è morta la giovane finlandese Nea Mirjiam Laine. Fuggendo senza fermarsi a soccorrerla

REGGIO CALABRIA – È un ragazzo di 21 anni l’automobilista che la scorsa notte a Reggio Calabria ha investito una giovane finlandese di 29 anni, Nea Mirjiam Laine, senza neppure fermarsi a soccorrerla. La Polizia locale e la Polizia di Stato lo hanno rintracciato grazie alle telecamere di sorveglianza installate a tappeto nella zona di viale Calabria dove si è verificato l’incidente, intorno alle 3:30 di questa mattina.

A ricostruire gli ultimi istanti di vita e la dinamica del tragico incidente sono stati infatti i filmati delle telecamere del viale Calabria. Così come si vede nei frame, la ragazza è stata travolta, mentre era a piedi, da una Fiat Punto bianca, che il giovane di Catona si era fatto prestare da un parente, per poi essere trascinata per diversi metri.

La macchina non si è fermata ed è successivamente scomparsa dagli “occhi” delle telecamere. Ricostruendo il percorso del mezzo, però nei minuti precedenti e successivi all’incidente, gli investigatori sono riusciti a risalire a un nome e al luogo dove era parcheggiata l’autovettura.

Il presunto pirata della strada una volta individuato, è stato accompagnato dalle forze dell’ordine in ospedale. Fino a stasera risultava sottoposto agli accertamenti tossicologici disposti dalla Procura. L’obiettivo è verificare se al momento dell’incidente fosse alla guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti.

INCIDENTE MORTALE REGGIO, ACCERTAMENTI TOSSICOLOGICI SUL PRESUNTE GUIDATORE

Saranno proprio gli accertamenti tossicologici disposti dalla Procura della Repubblica a chiarire ulteriormente il quadro della tragedia. Nei suoi confronti, al momento, non sono stati adottati provvedimenti giudiziari. Il sostituto procuratore Giulia Scavello, che sta coordinando le indagini, ha disposto, inoltre, l’autopsia sul corpo della vittima e il sequestro della Fiat Punto che, stando a quanto si apprende da ambienti investigativi, ha evidenti segni che potrebbero essere stati provocati dall’incidente e compatibili con la dinamica del tragico sinistro. Per averne la certezza sarà necessario attendere alcuni accertamenti tecnici che saranno effettuati nelle prossime ore.

Tra i dettagli che si intendono chiarire sarà doveroso anche capire se il 21enne fosse solo quando ha investito Nea Mirjiam Laine. Oppure se a bordo dell’autovettura, insieme a lui, ci fossero altre persone.

Con ogni probabilità sarà una delle cose che il giovane dovrà chiarire in Questura dove sarà sentito dopo gli esami tossicologici. Solo dopo la Procura, guidata da Giuseppe Borrelli, avrà tutti gli elementi utili per valutare eventuali provvedimenti nei confronti dell’automobilista.