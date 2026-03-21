Gioiosa Ionica, armi e cocaina sottoterra: arrestato 48enne

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Scoperto un arsenale sottoterra a Gioiosa Ionica: diverse armi, munizioni e oltre un chilo di cocaina. Arrestato un quarantottenne in flagranza.

GIOIOSA IONICA (REGGIO CALABRIA) – Diverse armi oltre un chilo di cocaina pura: è quanto hanno riportato alla luce gli agenti della Squadra Mobile di Reggio Calabria durante un’operazione lampo nella Locride. Il blitz ha portato all’arresto di un 48enne di Siderno, residente a Gioiosa Ionica, già nel mirino degli inquirenti per traffico di stupefacenti. L’intervento è scattato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Catanzaro. Durante le operazioni, gli investigatori hanno esteso la perquisizione a una proprietà rurale dell’indagato situata in contrada Feudo. Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Locri, i poliziotti hanno avviato delicate attività di scavo che hanno permesso di individuare un deposito sotterraneo dove erano state occultate armi e droga.

IL SEQUESTRO: DAI FUCILI D’ASSALTO ALLA COCAINA

Complessivamente, le forze dell’ordine hanno trovato e posto sotto sequestro: 4 fucili da caccia con matricole obliterate, 1 carabina calibro 7 mm con matricola abrasa, 1 fucile d’assalto calibro 223 mm, 1 pistola calibro 9×19 e una carabina ad aria compressa. E, ancora, innumerevoli munizioni e parti di ricambio per armi e un panetto sigillato dal peso 1,150 kg di cocaina.

ARMI E COCAINA SOTTOTERRA DOPPIO ARRESTO A GIOIOSA IONICA E TRASFERIMENTO IN CARCERE

Il 48enne, che era già destinatario della misura cautelare per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato dunque arrestato in flagranza anche per la detenzione illegale di armi clandestine e munizionamento. Al 48enne viene contestato anche il possesso dell’ingente quantitativo di cocaina. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Locri, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini ora proseguono per accertare se le armi siano state utilizzare per episodi di sangue o meno.