Gioia Tauro, due auto distrutte da un incendio

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A Gioia Tauro, due auto sono rimaste distrutte da un incendio verificatesi durante nella notte. Indagano i Carabinieri coordinati dalla Procura di Palmi.

GIOIA TAURO – Notte di fuoco e paura nel centro di Gioia Tauro. Un incendio di vaste proporzioni ha seriamente questa notte, 24 marzo 2026, due autovetture parcheggiate in strada, facendo scattare l’allarme tra i residenti e impegnando i soccorritori per diverse ore. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, le fiamme si sarebbero sviluppate originariamente da una delle due vetture in sosta. Il rogo, alimentato probabilmente da materiali infiammabili presenti nel veicolo o dalle condizioni atmosferiche, si è esteso con estrema rapidità al secondo automezzo parcheggiato nelle immediate vicinanze.

Nonostante l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per circoscrivere l’incendio ed evitare che le fiamme lambissero le abitazioni circostanti, i danni sono stati gravissimi per entrambi i veicoli, ormai ridotti a scheletri di lamiera.

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Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro per i rilievi di rito. Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna pista: dal corto circuito tecnico all’atto doloso. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Palmi, che ha già disposto i primi accertamenti tecnici. I militari stanno verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza pubbliche o private nella zona, le cui immagini potrebbero fornire dettagli decisivi per chiarire se dietro l’incendio ci sia la mano di un piromane o un tragico incidente.