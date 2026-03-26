Reggio Calabria, inseguimento in centro: primo arresto per “fuga pericolosa”

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Arresto per il nuovo reato di “fuga pericolosa” è avvenuto a Reggio Calabria, tra i primi arresti dopo il Decreto- Legge. Il giovane guidava senza assicurazione e patente.

REGGIO CALABRIA – Le nuove e più stringenti norme sulla sicurezza pubblica trovano la loro prima applicazione pratica nel cuore della città dello Stretto. A comunicarlo è il comando provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria: «Anche a Reggio Calabria si registrano i primi effetti delle nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica introdotte con il Decreto-Legge n. 23 del 24 febbraio 2026, che ha previsto, tra le varie misure, l’introduzione del reato di “fuga pericolosa” per chi non si ferma all’alt delle forze dell’ordine mettendo a rischio l’incolumità altrui». E, infatti, un giovane centauro è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Sezione Radiomobile per il reato di fuga pericolosa.

L’INSEGUIMENTO: ZIGZAG TRA LE AUTO E SANGUE FREDDO

Il giovane, alla guida di una motocicletta, non si è fermato all’intimazione dei Carabinieri, dandosi a una fuga precipitosa nel tentativo di sottrarsi al controllo. Ne è scaturito un inseguimento, nel corso del quale il ragazzo, per guadagnarsi la fuga, ha effettuato manovre pericolose, zigzagando tra le numerose autovetture e i motoveicoli presenti sulla carreggiata.

La nota stampa dei Carabinieri evidenzia come la situazione sia stata gestita con estrema cautela: «Grazie al sangue freddo, alla prontezza operativa e – scrivono- alla professionalità dei militari intervenuti, il fuggitivo è stato costantemente seguito, mantenendo al contempo un’adeguata distanza di sicurezza per garantire l’incolumità pubblica». La corsa del giovane è terminata poco dopo, quando è stato definitivamente bloccato e arrestato.

REGGIO: PATENTE SOSPESA E ASSICURAZIONE SCADUTA MA ARRESTATO PER FUGA PERICOLOSA

Una volta fermato, i successivi accertamenti hanno rivelato il motivo della fuga. Il conducente circolava con la patente sospesa e la motocicletta era totalmente priva di copertura assicurativa. L’Arma ha sottolineato l’importanza simbolica e giuridica dell’intervento. «L’episodio rappresenta una delle prime applicazioni concrete della nuova fattispecie di reato introdotta dal recente decreto e conferma, ancora una volta, l’efficacia dell’azione dei Carabinieri». Come da prassi, l’Arma reggina giudiziaria precisa che «il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari». In virtù del principio di presunzione di non colpevolezza, la responsabilità penale del giovane sarà accertata solo a seguito di una sentenza irrevocabile di condanna.