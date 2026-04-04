Rizziconi, tra gli attrezzi agricoli trovati 500 chili di materiale esplosivo: arrestato 54enne

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La Polizia ha arrestato un 54enne a Rizziconi: nascondeva 500 chili di materiale esplosivo, tra bombe carta e mortai, in un casolare.

RIZZICONI (REGGIO CALABRIA) – Mezzo quintale di potenziale distruttivo nascosto tra i campi. È la scoperta fatta dagli agenti della Polizia di Stato in un casolare isolato nelle campagne di Rizziconi, nel reggino. Un uomo di 54 anni, già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette con l’accusa di detenzione abusiva di materiale esplodente. Durante una perquisizione mirata in una zona di aperta campagna, i poliziotti hanno setacciato le pertinenze di un casolare abitato dall’indagato. Occultati dietro attrezzi agricoli e ammassati in numerosi cartoni, sono stati rinvenuti circa 500 chili di materiale, tra cui: fuochi d’artificio di categoria professionale, manufatti artigianali ad alto potenziale, bombe carta e mortai pronti all’uso.

MATERIALE ESPLOSIVO: L’INTERVENTO DEGLI ARTIFICIERI A RIZZICONI

A rendere lo scenario ancora più critico erano le condizioni di conservazione. Il materiale esplodente era stoccato in modo precario in un ambiente saturo di elementi infiammabili: a pochi centimetri dai cartoni si trovavano infatti bidoni di olio e mezzi agricoli con i serbatoi pieni di carburante. Il rischio di una deflagrazione accidentale, che avrebbe avuto conseguenze devastanti data la quantità di polvere pirica, ha reso necessario l’intervento immediato degli artificieri della Polizia di Stato. Gli specialisti hanno lavorato per ore per catalogare e mettere in sicurezza l’intera area, scongiurando il peggio. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Palmi, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono ora per accertare la provenienza del materiale sequestrato.