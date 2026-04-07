Palizzi, furto di ostie consacrate nella chiesa di Sant’Anna

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Furto di ostie dal tabernacolo nella chiesta di Sant’Anna a Palizzi, indagano i carabinieri. Si teme possa essere collegato a rituali esoterici

PALIZZI – Mistero e inquietudine a Palizzi centro, il caratteristico borgo situato tra area grecanica e Alto Jonio reggino, dopo la scoperta del furto sacrilego di ostie consacrate nella chiesa di Sant’Anna. Il fatto risale quasi certamente al giorno di Pasquetta, quando qualcuno si è introdotto all’interno del luogo sacro e ha provveduto a prelevare dal tabernacolo i simboli puri dell’Eucarestia. A denunciare la vicenda è stato il parroco di Sant’Anna, Monsignor Leone Stelitano, che ha avvertito immediatamente i suoi superiori. Allertati i carabinieri, che stanno indagando.

Il timore che il furto possa collegato alla pratica di rituali esoterici, satanici in particolare, è concreto. Ci sono, peraltro, fatti pregressi, che danno un po’ di solidità a questa pista. Intanto, il macabro ritrovamento nel febbraio scorso nel cimitero sempre di Palizzi centro di animali sventrati e, guarda caso, di ostie, posizionate secondo richiami alle nefandezze dell’anticristo.

FATTI ANALOGHI, IN PASSATO, A BOVALINO E TAURIANOVA

Inoltre, non bisogna farsi ingannare dal tempo, ma due anni fa nella chiesa di Santa Nives, a Bovalino Superiore, ignoti rubarono alcune ostie e altre furono lasciate disordinatamente sull’altare. I ladri presero oltre ad un reliquario, anche la Ostia Magna, quella utilizzata dal prete celebrante, nel momento che precede la partecipazione, forse più intensa,dei fedeli alla Santa Messa.

Un altro simile fatto è avvenuto lo scorso agosto a Taurianova, nella piana di Gioia Tauro-Rosarno. In quell’occasione il sindaco, Roy Biasi, aveva subito espresso solidarietà ai fedeli e lanciato un appello a tutti i cittadini circa la necessità di una reazione vigorosa comune.

Non è davvero il caso di minimizzare, anche in considerazione del timore che in molte realtà del Reggino pratiche come quelle a cui abbiamo fatto riferimento, siano molto più frequenti di quanto si possa immaginare.

COMUNITÀ INDIGNATA

L’episodio dell’altro ieri ha, comunque allarmato Monsignor Stelitano e indignato la comunità. Indignazione condivisa dal vice sindaco di Palizzi, Stefano D’Aguì, che ha parlato anche per conto del sindaco Umberto Felice Nocera, il giovane amministratore alla guida dello storico centro collinare e marino dal 2021.

“Non si tratta solo di una provocazione – ha dichiarato il numero due dell’amministrazione comunale – ma un atto di disprezzo gratuito, ovvero una vera e inaccettabile profanazione”.

Per domani pomeriggio (8 aprile 2026) decisa una santa Messa di riparazione, con l’invito, non solo da parte di monsignor Stelitano, a partecipare numerosi.