Reggio Calabria per Gaza: due sudari sulle facciate del comune e città metropolitana

Adesione di Reggio Calabria alla manifestazione “50.000 sudari per Gaza”: teli bianchi su Comune e Città Metropolitana per denunciare il massacro.

REGGIO CALABRIA. La città di Reggio Calabria ha aderito alla manifestazione nazionale “24 maggio – 50.000 sudari per Gaza”, esponendo due teli bianchi sulle facciate del Comune e della Città Metropolitana. Un gesto simbolico per richiamare l’attenzione sulla drammatica situazione umanitaria nella Striscia. Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha spiegato il significato dell’iniziativa durante la cerimonia di consegna del “San Giorgio d’oro”, massima benemerenza cittadina, tenutasi al Teatro Cilea. “Stop al massacro nella Striscia di Gaza. Sentiamo sulla nostra pelle le sofferenze di un popolo straziato da un vero e proprio genocidio”, ha dichiarato il Sindaco.

REGGIO CALABRIA PER GAZA: “NESSUNO PUÒ ESSERE INDIFFERENTE”

Falcomatà ha sottolineato la profonda solidarietà di Reggio Calabria all’iniziativa nazionale, che ha visto le facciate di migliaia di palazzi “fregiate” di un lenzuolo bianco. “Si tratta di un gesto simbolico, solidale, per esprimere un sentimento di pietà e, al contempo, una forte e determinata denuncia sociale e civile contro le ingiustizie e le violenze che stanno martoriando la popolazione palestinese, con migliaia di vittime innocenti in un massacro che non può lasciarci indifferenti”, ha concluso il primo cittadino. L’adesione alla manifestazione testimonia la volontà di Reggio Calabria di alzare la voce e sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle più gravi crisi umanitarie del nostro tempo.