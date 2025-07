Escavatore incendiato a Villa San Giovanni: la solidarietà di Falcomatà

2 minuti per la lettura

Incendiato escavatore a Villa San Giovanni: il sindaco Falcomatà condanna l’atto e offre piena solidarietà alla comunità.

VILLA SAN GIOVANNI (REGGIO CALABRIA) – Un atto di grave intimidazione ha scosso la comunità di Villa San Giovanni, dove un escavatore dell’impresa che opera nel cantiere del torrente Santa Trada è stato incendiato, probabilmente in maniera dolosa. L’episodio ha suscitato indignazione e ferma condanna da parte delle istituzioni, con il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che ha espresso piena solidarietà alla città e alla sua amministrazione.

“Apprendiamo con sdegno e profonda preoccupazione la notizia del rogo, probabilmente di origine dolosa, che ha colpito un escavatore nel cantiere del torrente Santa Trada a Villa San Giovanni”, ha dichiarato in una nota il sindaco Falcomatà. “Si tratta di un gesto gravissimo, che non solo danneggia un bene pubblico, ma rappresenta un attacco inaccettabile alla legalità e alla sicurezza del territorio”.

PER L’ESCAVATORE INCENDIATO ARRIVA SOLIDARIETÀ ALLA SINDACA CAMINITI E ALLA COMUNITÀ DI VILLA SAN GIOVANNI

Il messaggio di Falcomatà si estende alla sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, all’Amministrazione comunale e all’intera comunità villese. “Esprimo piena solidarietà alla Sindaca Giusy Caminiti, alla sua Amministrazione e all’intera comunità di Villa San Giovanni. Che in queste ore dimostra, ancora una volta, grande forza e coesione di fronte a episodi di inaudita violenza”, ha proseguito il sindaco metropolitano. “Le parole della Sindaca Caminiti, cariche di indignazione ma anche di fiducia nelle istituzioni, sono la migliore risposta a chi crede di poter intimidire una comunità con atti criminali”.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha ribadito il suo pieno sostegno. “La Città Metropolitana di Reggio Calabria è al fianco di Villa San Giovanni in questo momento difficile. E sostiene con convinzione il lavoro delle Forze dell’Ordine e degli inquirenti, affinché i responsabili vengano individuati e portati di fronte alla giustizia”.

L’APPELLO DI FALCOMATÀ ALL’UNITÀ

Falcomatà ha infine lanciato un appello all’unità e all’impegno civile: “Dobbiamo reagire con fermezza a questi episodi, rafforzando ancor di più la collaborazione tra istituzioni e cittadini. Villa San Giovanni è una comunità laboriosa e orgogliosa, che non si lascerà intimidire da chi cerca di minarne la serenità e il progresso. Insieme, dimostreremo ancora una volta che la risposta alla violenza è più unità, più impegno civile e più fiducia nelle nostre capacità di costruire un futuro migliore”. Le indagini sono in corso per fare piena luce sull’accaduto e individuare i responsabili di questo grave atto intimidatorio.