Locri, Pronto Soccorso nel caos: due soli medici e climatizzatori fuori uso

Emergenza al Pronto Soccorso di Locri: due soli medici, l’assenza di aria condizionata e le lunghe attese hanno reso la situazione insostenibile.

LOCRI (REGGIO CALABRIA)- Un nuovo allarme arriva dal Pronto Soccorso dell’ospedale di Locri. Nel pomeriggio di giovedì 8 agosto, il reparto di pronto intervento si è trovato a fronteggiare una tripla situazione di emergenza: carenza di personale medico e infermieristico e il mancato funzionamento dell’impianto di climatizzazione. «I pazienti sono smistati tra le barelle e le sedie a rotelle anche nel corridoio interno del pronto soccorso».

A denunciare la critica situazione sono stati numerosi pazienti e loro familiari, che hanno segnalato le attese lunghissime e un caldo afoso che si patisce soprattutto nelle sale mediche dedicate ai codici di grave emergenza. Secondo le testimonianze, nel Pronto Soccorso erano presenti soltanto due medici e un numero insufficiente di infermieri, sembrerebbe solo due infermieri e alcuni Oss. I due unici medici di turno si fronteggiano tra i codici rossi e quelli verdi. L’assenza del medico dedicato ai codici verdi – generalmente è presente al pronto soccorso– ha aggravato la situazione, costringendo i pazienti meno urgenti a lunghe attese prima di essere visitati.

«È inaccettabile che un ospedale di una città come Locri si trovi in queste condizioni. I medici e gli infermieri si impegnano ma il loro impegno non basta a fronteggiare le mancanze». Denunciano i pazienti nella sala d’attesa mentre attendono di essere visitati.