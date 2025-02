Minaccia di morte pediatri del Gom di Reggio Calabria, un arresto

1 minuto per la lettura

Al Gom, un uomo, per quelle che riteneva insufficienti cure alla figlia, ha aggredito e minacciato il personale sanitario

Aggredisce e minaccia di morte i sanitari del reparto di Pediatria del Gom, Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

È accaduto domenica 9 febbraio 2025, nel pomeriggio, nella struttura sanitaria reggina quando un uomo, in evidente stato di alterazione e infuriato per quelle che riteneva cure inadeguate somministrate alla propria figlia, ha iniziato a inveire in maniera violenta contro medici e personale sanitario. Impedendo loro di proseguire con il proprio lavoro.

GOM, L’UOMO ERA IN EVIDENTE STATO DI ALTERAZIONE

Così, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Calabria, allertati da una chiamata al 112 e intervenuti sul posto, lo hanno arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché per interruzione di pubblico servizio.

L’atteggiamento dell’uomo, infatti, ha raggiunto livelli di aggressività tali da impedire al personale di proseguire con il proprio lavoro, causando interruzioni nelle attività sanitarie e creando una situazione di forte tensione all’interno della struttura ospedaliera.

Nonostante gli sforzi dei sanitari per tranquillizzarlo, ha continuato a comportarsi in maniera violenta, minacciando anche di danneggiare la struttura.

L’uomo, è stato arrestato e posto ai domiciliari.