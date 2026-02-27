In Calabria visite mediche prenotabili con le Poste

2 minuti per la lettura

In Calabria i cittadini potranno prenotare visite ed esami sanitari direttamente negli uffici postali. Il servizio di Poste Italiane parte in via sperimentale a Reggio Calabria e sarà esteso entro primavera a 400 sedi regionali. La soddisfazione del governatore Roberto Occhiuto

Prenotare una visita o un esame sanitario sarà ancora più semplice per i cittadini calabresi. Il nuovo servizio, promosso da Poste Italiane in collaborazione con la Regione Calabria e Azienda Zero, consente di effettuare le prenotazioni sanitarie direttamente negli uffici postali, grazie a un applicativo installato agli sportelli.

VISITE MEDICHE E ESAMI PRENOTABILI ALLE POSTE

La sperimentazione è partita in cinque uffici “Polis” della provincia di Reggio Calabria. Rosarno (Piazza Giuseppe Valarioti snc 1). Gioiosa Ionica (Via Gabriele D’Annunzio 14). Monasterace Marina (Via Nazionale 97). Lazzaro-Motta San Giovanni (Corso Italia 72). San Luca (Via Alessandro Manzoni 10)

I cittadini residenti o domiciliati in Calabria, iscritti all’Anagrafe Sanitaria Regionale, potranno prenotare le prestazioni presentando la ricetta elettronica e la tessera sanitaria, con un costo di 2,15 euro.

Entro la primavera, il progetto sarà esteso a circa 400 uffici postali distribuiti nei comuni calabresi con meno di 15mila abitanti, includendo anche la possibilità di modificare o gestire le prenotazioni già effettuate.

OCCHIUTO: «LA CALABRIA È LA PRIMA REGIONE ITALIANA A FARLO»

«Siamo orgogliosi – ha dichiarato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto – che la nostra sia la prima Regione in Italia ad offrire ai cittadini la possibilità di prenotare prestazioni sanitarie direttamente negli uffici postali, grazie alla collaborazione con Poste Italiane»

SFRUTTA LA PRESENZA CAPILLARE DI POSTE ITALIANE

Occhiuto ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti «una scelta strategica che sfrutta la presenza capillare di Poste per avvicinare la sanità alle persone, in particolare nei piccoli centri e nelle aree interne».

VISITE PRENOTABILI CON LE POSTE, OCCHIUTO RINGRAZIA AZIENDA ZERO

Il presidente ha ringraziato Azienda Zero per il supporto tecnico e Giuseppe Lasco, direttore generale di Poste Italiane, «per la disponibilità e l’attenzione nel sostenere un progetto che migliora l’accesso ai servizi sanitari, riduce le distanze e abbrevia i tempi di attesa».

Conclude Occhiuto: «È un passo importante verso una sanità più efficiente, moderna e vicina ai calabresi.»