Reggio: Falcomatà premia le due campionesse di "danza sportiva"

1 minuto per la lettura

Le campionesse di Danza Sportiva, Francesca Assumma e Serena Pennestrì, di Reggio, si sono distinte ai Mondiali in Germania e agli Europei in Polonia e Slovenia.

REGGIO CALABRIA- ll sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha ricevuto oggi, 12 giugno 2024, a Palazzo Alvaro le due campionesse reggine di Danza Sportiva, Francesca Assumma e Serena Pennestrì. Le giovani atlete, tesserate per l’Asd Copacabana Reggio Calabria, si sono distinte con brillanti risultati ai recenti Mondiali in Germania e agli Europei in Polonia e Slovenia. Hanno, infatti, raggiunto un terzo posto assoluto individuale ai Mondiali in Germania, e due quinti posti di coppia agli Europei in Polonia e Slovenia. La disciplina della “Danza sportiva” (danza accademica) comprende diverse categorie, tra queste: modern contemporary, jazz dance, show dance e danza classica.

Falcomatà, insieme al consigliere metropolitano delegato Filippo Quartuccio, ha espresso grande plauso alle due campionesse per i loro successi.

«Anche in questo caso – ha detto il consigliere Filippo Quartuccio – esortiamo sempre i nostri giovani a perseguire i propri sogni, siano essi personali, o come in questo caso nello sport. Le istituzioni saranno sempre al loro fianco».

Soddisfazione e apprezzamento lo esprime anche Giuseppe Falcomatà. «Francesca e Serena – dichiara il Sindaco – rappresentano una fonte di ispirazione ed esempio positivo per tanti ragazzi che si dedicano alle pratiche sportive. Impegnarsi nello sport – ha aggiunto – fa superare ogni difficoltà, e nella nostra città come in tutto il territorio metropolitano abbiamo molti esempi che ci fanno essere ottimisti». Inoltre ha ricordato come la scorsa settimana, «abbiamo premiato una giovanissima damista reggina, campione d’Italia assoluta a soli 14 anni. Vi auguriamo – ha concluso- di proseguire la vostra passione, potendo raccontare altre storie di successi».