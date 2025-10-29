Frode sportiva nelle serie minori, cinque arresti a Reggio Calabria

1 minuto per la lettura
Carabinieri e Guardia di Finanza smantellano un gruppo accusato di truccare partite nelle serie minori. L’inchiesta “Penalty” coordinata dalla Procura di Reggio Calabria. Cinque arresti per frode sportiva.
Cinque persone poste agli arresti domiciliari con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva. L’operazione, denominata “Penalty”, è scattata all’alba di oggi, mercoledì 29 ottobre, con un blitz congiunto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e dei militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma.
FRODE SPORTIVA, BLITZ DEI CARABINIERI E FINANZA
Il provvedimento è stato disposto dal gip su richiesta della Procura di Reggio Calabria, che coordina l’inchiesta. L’indagine punta a far luce su presunte irregolarità e manipolazioni di incontri nel mondo del calcio, con particolare riferimento alle categorie minori.
Le misure sono state adottate nella fase delle indagini preliminari e restano soggette a eventuale impugnazione. Si ricorda che fino a sentenza definitiva gli indagati devono essere considerati innocenti.
I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa prevista alle 11 di oggi, mercoledì 29 ottobre, presso la Procura di Reggio Calabria, alla presenza del procuratore Giuseppe Borrelli e dei vertici investigativi coinvolti.
