Scossa di terremoto in provincia di Reggio Calabria

Scossa di terremoto nella notte in provincia di Reggio Calabria, i sismografi dell’Ingv hanno registrato un sisma nei pressi del comune di Roccaforte del Greco

REGGIO CALABRIA – I sismografi dell’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia hanno rilevato una scossa di terremoto di magnitudo pari a 3,3 intorno alle 2.06 del mattino, in provincia di Reggio Calabria. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ha localizzato l’ipocentro a 43 km di profondità ed epicentro a 9 km da Roccaforte del Greco.

Al momento non sono segnalati danni a cosa o persone. La scossa è stata parzialmente percepita dalla popolazione oltre che per la magnitudo registrata anche per via dell’orario notturno. Solo il comune di Roccaforte del Greco si trovava entro i 10 km dall’epicentro, gli altri centri erano tutti entro i 20 chilometri