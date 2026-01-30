Maltempo, arriva in Calabria il ministro Matteo Salvini

2 minuti per la lettura

IL vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, sarà in visita, oggi, in Calabria e Sicilia, in alcune zone colpite dal maltempo. Alle 11 sarà a Bova Marina e insieme al sindaco Andrea Zirilli farà un sopralluogo sul lungomare per visionare i danni prodotti dal ciclone Harry. Per tale motivo sono stati disposti divieti di sosta e di transito in via Fondo Vena e sottopasso Vena dalle 7 alle 13. Alle 12 e 20 è previsto un sopralluogo sul litorale di Melito Porto Salvo, accompagnato dal primo cittadino Tito Nastasi. Al termine della visita terrà un punto stampa. Alle 14 Salvini sarà a Furci Siculo, in provincia di Messina.

DANNI DEL MALTEMPO, SALVINI IN CALABRIA PER SORVOLARE L’AREA



«La presenza del ministro rappresenta un ulteriore segnale di attenzione e di vicinanza da parte del Governo ai territori duramente provati dagli eventi calamitosi – scrivono dall’amministrazione comunale di Melito – Si auspica che questa visita possa essere foriera delle risorse e degli interventi necessari per le opere di riparazione, la messa in sicurezza e la ripartenza concreta delle comunità colpite, affinché si possa tornare quanto prima alla normalità».

VERTICE A SIDERNO E MELITO

Ieri, giovedì 29 gennaio 2026, intanto la prefetta Clara Vaccaro e il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace hanno fatto il punto con gli amministratori locali in due incontri separati al municipio di Siderno e a quello di Melito.

Il ciclone Harry ha lasciato segni pesanti sulla costa dell’area grecanica e della Locride. Domenica scorsa il governatore della Calabria Roberto Occhiuto e il ministro della Protezione civile Nello Musumeci sono intervenuti nel Centro operativo comunale di Melito, da dove, dopo un incontro con sindaci e giornalisti per fare il punto dell’emergenza, ha avuto luogo una serie di sopralluoghi lungo i lungomari di Melito, San Lorenzo e Bova Marina. Precedentemente era stato il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, a far visita all’area grecanica e incontrare i sindaci.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI



Lunedì, poi, è stato convocato un Consiglio dei ministri in via straordinaria che, facendo seguito alle richieste avanzate dalle Regioni Calabria, Sicilia e Sardegna, ha deliberato la condizione di emergenza nazionale e ha definito un primo stanziamento di risorse, 100 milioni di euro, per mettere in sicurezza i luoghi, assicurare i livelli essenziali e garantire i primi ristori ai territori, alle popolazioni e alle attività economiche colpite dai danni. A Bova Marina oltre ai danni del lungomare vi sono stati danni al sistema fognario, elettrico e del gas che, pur essendo sul lungomare, servono tutta la cittadina. Ingenti danni hanno subito residence turistici ubicati sul lungomare. A Bova Marina così come a Melito i sindaci si sono trovati a dover ordinare lo sgombero delle abitazioni site sulla costa.