Grandinata eccezionale nella Locride: chicchi imbiancano strade e giardini

Eccezionale grandinata nella Locride: tre forti ondate imbiancano strade e giardini con chicchi di grandi dimensioni.

BOVALINO (REGGIO CALABRIA) – Un evento meteorologico di straordinaria intensità si sta verificando questo pomeriggio, 17 febbraio 2026, nel comprensorio della Locride, provocando disagi e sorpresa tra la popolazione. Tre ondate principali di grandinate sono state registrate: la prima intorno alle ore 13.24, la seconda alle 13.50 e la terza alle 14.21. Nei tre casi, per alcuni minuti, i centri abitati del territorio sono stati investiti da violente grandinate accompagnate da pioggia battente, tuoni, e raffiche di vento sostenute.

LE TESTIMONIANZE DEI CITTADINI SULL’ECCEZIONALLE GRANDINATA NELLA LOCRIDE

Secondo le testimonianze dei cittadini si è trattato di una precipitazione grandinigena di eccezionale portata. Questa sia per la quantità di chicchi accumulatisi al suolo, sia per le dimensioni sia per la forza d’impatto con cui sono caduti. In meno di un minuto, strade, marciapiedi e giardini sono stati ricoperti da una vera e propria coltre bianca. Creando così uno scenario insolito per l’area ionica reggina. Testimoni raccontano, infatti, di chicchi di notevole diametro, capaci di rimbalzare violentemente sull’asfalto e sulle coperture delle abitazioni, generando forte preoccupazione tra residenti e automobilisti. L’evento è stato preceduto e seguito da intensi rovesci temporaleschi e vento.