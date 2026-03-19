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Maltempo, l’entroterra reggino in difficoltà: Comuni isolati dagli smottamenti. Le aree montane maggiormente colpite ma il monitoraggio è costante.

Il mal tempo continua a creare disagio nell’entroterra calabrese. Le forti piogge degli ultimi giorni hanno arrecato ingenti danni, peggiorando ulteriormente la già precaria condizione delle maggiori arterie di collegamento dell’entroterra, soprattutto in relazione ai piccoli centri montani.

TRA I COMUNI DEL REGGINO COLPITI DAL MALTEMPO C’È L’ISOLAMENTO DI SAN PIETRO DI CARIDÀ

Quasi completamente isolato nella tarda serata di lunedì scorso il piccolo paese di San Pietro di Caridà. Sulla strada provinciale SP4, infatti, diverse frane hanno chiuso l’accesso e l’uscita da San Pietro di Caridà verso Dinami, da un lato, e verso Serrata dall’altro. Cumuli di terra franata dalla zona alta del paese a ridosso della montagna, muri di contenimento incapaci di trattenere lo scendere della terra spostata dalla forza dell’acqua, uno scenario quasi apocalittico in cui la natura sovrasta, con inarrestabile forza, l’uomo e ciò che costruisce. Un paese quello di San Pietro di Caridà classificato come comune ad alto rischio idrogeologico e di frane, che anche in questi giorni si trova a dover costantemente monitorare la precaria situazione.

EMERGENZA VORAGINI E FRANE A GIFFONE

Non più roseo lo scenario nel quale si trova il comune montano di Giffone. L’apertura di una voragine e l’abbassamento della sede stradale si sono verificati in località Scaravaglio lungo la strada SP 42, causando preoccupazione e difficoltà nella viabilità stradale, trovandosi la zona in questione vicino a terreni agricoli coltivati e nei pressi di civili abitazioni. Le forti piogge hanno inoltre recentemente causato, nei pressi della voragine, una frana dovuta, anche, al non regolare defluire delle acque piovane.

APPELLI E SEGNALAZIONI DEL SINDACO ALBANESE

Il sindaco di Giffone, Antonio Albanese, ha richiesto con urgenza l’intervento delle autorità competenti per consentire la transitabilità di quella che risulta essere l’unica strada d’accesso al paese. Già nelle settimane scorse Albanese aveva richiesto l’intervento urgente della Città Metropolitana di Reggio Calabria a causa di una frana avvenuta in località Ferrara- Siggia strada SP 42 che collega Giffone a Maropati, tratto di strada interessato dalla presenza di materiale vario proveniente dal costone colpito dalla frana e da massi, i quali, si sottolineava nella segnalazione del sindaco Albanese, «avrebbero potuto riversarsi in qualsiasi momento sulla strada causando incidenti, anche mortali».

NEL REGGINO è FRAGILE IL TERRITORIO DEI COMUNI TRA ISOLAMENTO E MALTEMPO

Una situazione quella dei paesi di Giffone e di San Pietro di Caridà che purtroppo non rappresenta una rara eccezione sul territorio calabrese, dove il mal tempo non sta dando tregua acuendo la già condizione di isolamento e difficoltà nella viabilità che molti centri montani, e non solo, vivono nell’ordinarietà del quotidiano.