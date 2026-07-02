Pazzano racconta il Settecento: un archivio riscrive la storia economica della Calabria

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Il nuovo libro di Elia Fiorenza sul Catasto Onciario di Pazzano svela la storia di una Calabria settecentesca industriale, dinamica e siderurgica.

C’è un piccolo centro della Vallata dello Stilaro che, grazie a un antico documento fiscale, torna oggi a raccontare una pagina sorprendente della storia del Mezzogiorno. È Pazzano, e il volume Fiscalità, territorio e lavoro nel Fondo archivistico del Catasto Onciario borbonico. Il caso dell’Apprezzo di Pazzano tra economia agraria e filiera siderurgica calabrese, di Elia Fiorenza, pubblicato da Laruffa Editore, dimostra come un archivio possa trasformarsi in una straordinaria macchina del tempo. L’opera prende le mosse dall’analisi dell’Apprezzo del Catasto Onciario borbonico, documento redatto nell’ambito della grande riforma fiscale promossa da Carlo di Borbone nella metà del Settecento. Ma il libro va ben oltre la semplice ricostruzione di un sistema tributario.

Attraverso una rigorosa indagine archivistica, Fiorenza restituisce il ritratto vivo di una comunità, delle sue attività economiche, dei rapporti sociali, delle professioni, delle proprietà e perfino della vita quotidiana. Il Catasto Onciario, infatti, non rappresentava soltanto uno strumento per calcolare le imposte. Registrava famiglie, mestieri, terreni, abitazioni, attività produttive, patrimoni e rendite, offrendo oggi agli studiosi una fonte preziosa per comprendere la società del Regno di Napoli. Il volume ricostruisce con metodo scientifico il funzionamento di questo complesso sistema amministrativo, spiegando come la monarchia borbonica tentò di superare le disuguaglianze del vecchio regime introducendo criteri più razionali di imposizione fiscale.

IL CASO PAZZANO E LA STORIA: LA SCOPERTA DI UNA FILIERA SIDERURGICA NEL MEZZOGIORNO SETTECENTESCO

L’aspetto più originale del saggio è però il caso di studio dedicato a Pazzano. Dai documenti emerge un territorio ben diverso dall’immagine tradizionale di un Meridione esclusivamente agricolo e marginale. Accanto a vigneti, uliveti e boschi compare infatti una rete di attività legate all’estrazione e alla lavorazione del ferro, con la presenza di maestri ferrari, artigiani specializzati e operai che inserivano il borgo calabrese all’interno della più ampia filiera siderurgica borbonica. Il collegamento con le ferriere di Mongiana e con il complesso della Ferdinandea restituisce così una Calabria dinamica, inserita nei circuiti produttivi del Regno e capace di fornire competenze tecniche e materie prime strategiche.

Un quadro che contribuisce a ridimensionare molti stereotipi sulla storia economica del Mezzogiorno, mostrando come alcune aree della regione fossero pienamente integrate nei processi produttivi dell’epoca. Di particolare interesse sono anche le informazioni dedicate alla composizione delle famiglie, al ruolo delle donne nella gestione dei patrimoni, alla distribuzione della proprietà fondiaria e all’influenza esercitata dalle istituzioni ecclesiastiche sull’economia locale. Il risultato è una fotografia dettagliata della società settecentesca, nella quale agricoltura, artigianato e attività metallurgiche convivono in un equilibrio complesso.

IL VALORE DELLA MEMORIA DOCUMENTARIA E IL RIGORE DELLA RICERCA ARCHIVISTICA

Il lavoro di Elia Fiorenza, docente di storia economica all’università della Calabria, si distingue per il rigore metodologico e per l’ampio utilizzo delle fonti originali conservate presso l’Archivio di Stato di Napoli, molte delle quali vengono trascritte e rese finalmente accessibili agli studiosi. Ne emerge un contributo che interessa non soltanto gli storici dell’economia e delle istituzioni, ma anche chiunque voglia comprendere le radici profonde del territorio calabrese.

Più che un semplice studio sul Catasto Onciario, il volume rappresenta una riflessione sul valore della memoria documentaria e sulla capacità degli archivi di restituire dignità storica a comunità spesso rimaste ai margini della grande narrazione nazionale. Perché, come dimostra il caso di Pazzano, anche un registro fiscale di quasi tre secoli fa può ancora raccontare una storia nuova. Il saggio è disponibile in prenotazione sul sito ufficiale www.laruffaeditore.it , punto di riferimento per la saggistica dedicata alla storia e alla cultura della Calabria.