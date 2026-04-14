Roccella Jonica aderisce a “Borgo Connessi” di Windtre

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Roccella Jonica aderisce a Borghi Connessi di Windtre: un passo verso l’innovazione digitale e la crescita del borgo calabrese.

ROCCELLA JONICA (REGGIO CALABRIA) – La tradizione millenaria della Magna Grecia incontra il futuro digitale. Il Comune di Roccella Jonica ha ufficialmente sottoscritto il protocollo d’intesa “Borghi Connessi”, diventando la 120ª realtà italiana ad aderire al progetto nazionale promosso da WINDTRE. L’iniziativa mira a sostenere i piccoli centri nel complesso percorso di transizione tecnologica, promuovendo un uso consapevole della Rete e abbattendo le barriere del divario digitale. Roccella Jonica, perla turistica della provincia reggina con circa 6.000 abitanti, non è nuova a sfide ambiziose. Già punto di riferimento per l’economia calabrese grazie alla sua vocazione ricettiva, con questa firma il borgo punta a diventare un modello di comunità innovativa e competitiva.

L’obiettivo del programma, lanciato alla fine del 2021, è trasformare i piccoli comuni in luoghi più vivibili e resilienti, dove la tecnologia diventa uno strumento per valorizzare il patrimonio culturale e favorire l’inclusione sociale, senza mai perdere il legame con il territorio.

ROCCELLA JONICA ADERISCE A “BORGO CONNESSI: AL VIA L’ACCADEMIA PER GLI AMMINISTRATORI

In occasione della sigla dell’accordo, il borgo ha ospitato una tappa dell’Accademia Borghi Connessi. Si tratta di un programma formativo d’eccellenza dedicato agli amministratori pubblici, cuore pulsante del progetto. Attraverso seminari e tavole rotonde, i rappresentanti locali hanno potuto approfondire: soluzioni digitali per migliorare i servizi al cittadino. Le Transizione green, come il digitale può supportare la sostenibilità ambientale e la consapevolezza sociale, educare la cittadinanza a un uso responsabile della tecnologia. Con l’adesione a “Borghi Connessi”, Roccella Jonica ribadisce la volontà di non restare ai margini delle grandi trasformazioni globali. L’iniziativa conferma che anche i piccoli centri possono essere protagonisti del cambiamento, dimostrando che tradizione e futuro possono convivere e generare nuovi modelli di sviluppo economico e sociale.