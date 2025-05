Il ministro Valditara a Palmi e a San Luca: «Scuola più vicina ai giovani, abolire i divari»

2 minuti per la lettura

Il Ministro Valditara visita Palmi e San Luca per lanciare “Agenda Sud”, con investimenti per scuole e giovani.

PALMI- Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, questa mattina, 29 maggio 2025, ha ribadito il forte impegno del Governo per il Mezzogiorno durante la sua visita in Calabria. «La Calabria è una terra che amo molto», ha dichiarato il ministro del governo Meloni che è nella provincia di Reggio Calabria, a Palmi e nella tarda mattinata andrà a San Luca. Sarà proprio nel paese ai piedi dell’Aspromonte che il rappresentante del Governo ha scelto di lanciare la seconda fase di Agenda Sud. Già nel 2023 Valditara era stato in visita a San Luca

IL MINISTRO VALDITARA A SAN LUCA PER LANCIARE AGENDA SUD: INVESTIMENTI PER IL FUTURO DEI GIOVANI

La nuova fase di Agenda Sud prevede investimenti significativi in numerose scuole calabresi. L’obiettivo è supportare i giovani fornendo loro libri, tablet e PC. Saranno inoltre effettuati interventi di ristrutturazione per creare «aule belle, luminose, dove si possa studiare e lavorare bene». Il Ministro ha sottolineato anche l’importanza di avviare rapporti con l’estero e introdurre nuove modalità didattiche, per una scuola «sempre più capace di garantire ad ogni giovane potenzialità e soprattutto di realizzare al meglio i propri obiettivi. Una scuola anche che sappia colmare quei divari che ancora oggi purtroppo penalizzano tanti giovani in realtà meno fortunate».

I nuovi fondi? «Il 67 per cento delle risorse per le mense è stato destinato a scuole del Mezzogiorno. L’investimento – ha proseguito Valditara- per le palestre e le attrezzature sportive è il più alto mai realizzato per la scuola italiana, sfioriamo ormai il miliardo di euro. In maggioranza a regioni del Sud. Solo 300 milioni con il Pnrr, le altre sono risorse nazionali o strutturali. E’ una attenzione forte che questo Governo vuole dedicare alle scuole del Mezzogiorno e della Calabria».



A Palmi il ministro Valditara – ha detto ancora – farà un intervento dedicato alla vicenda di Seminara, il caso di una ragazza vittima del branco. «Ho voluto essere qui per parlare con i giovani, per parlare di rispetto, di legalità. Per affrontare un tema che coinvolge tutta l’Italia, come abbiamo visto in queste ultime ore. Sono rimasto molto colpito dalla storia di due ragazze. Quindi ho voluto proprio partire da qui, fare una riflessione con tutti i giovani del nostro Paese. Per riflettere sulla cultura del rispetto e sul valore della donna», ha detto ancora il ministro rispondendo ai cronisti.