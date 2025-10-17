Reggio Calabria, Cannizzaro pronto alla “corsa”: “Se serve sono pronto a candidarmi a sindaco”

3 minuti per la lettura

Il comizio del centrodestra a Reggio Calabria invece di chiudere la campagna elettorale la riapre: Francesco Cannizzaro si candida a sindaco. E Occhiuto rilancia: “Sarò il tuo capolista”

REGGIO CALABRIA – Il velo del tempio è stato squarciato: tremano le marmoree lastre che pavimentano piazza Duomo. La ventesima ora del diciassette d’ottobre, un venerdì, è da poco scoccata e il parlamentare Francesco Cannizzaro, all’apice del comizio, annuncia: “se servirà, se sarà utile, sono pronto a scendere in campo, ad indossare la maglia amaranto, a guidare la coalizione di centrodestra alle comunali. Dovrete, anzi, dovete essere orgogliosi d’esser cittadini di una Città, la mia e la nostra Reggio Calabria, che, in tempi brevi, col supporto di Roberto Occhiuto, trasformeremo nella Montecarlo del Sud”. Palloncini Rossi, bianchi e verdi fan da cornice ad una piazza gremita: d’umanità, d’entusiasmo, di bandiere, d’attese.

Tant’è che Roberto Occhiuto, giunto in riva allo Stretto per prender parte al comizio che avrebbe dovuto metter fine alla campagna elettorale, certificando “tutta l’amicizia, tutto l’affetto e lo straordinario consenso che avete voluto affidarmi”, attacca il discorso suo aprendo una nuova campagna elettorale: “Ciccio Cannizzaro si dice disponibile a scendere in campo? Ma magari! Ma, tutti insieme, dentro alla coalizione, valuteremo se Ciccio dovrà continuare ad occuparsi di Reggio e della Calabria come rappresentante nostro in seno al governo nazionale oppure se sarà meglio per tutti, specialmente per voi, che diventi Sindaco di questa splendida città. Che io amo, davvero!”

REGGIO, CANNIZZARO SI CANDIDA A SINDACO E OCCHIUTO RILANCIA: “TI SOSTENGO CANDIDANDOMI CAPOLISTA”

E se poco prima del grande annuncio, Cannizzaro aveva chiesto ad Occhiuto “la disponibilità della lista tua, Occhiuto Presidente, appunto, di correre anche alle comunali reggine”, il rieletto presidente urla: “mi chiedi la disponibilità? Ebbene, aggiungo: se lo riterremo utile, farò qualcosa che nella storia non s’è mai verificato. Mi candiderò capolista, correrò anch’io per il consiglio comunale. Ma, intendiamoci: mica rimarrò qui. Voglio continuare ad essere presidente della regione, ho tanti progetti da realizzare. Ma voglio pure restituirvi un po’ di quell’immenso amore che avete riversato su di me il 5 e il 6 ottobre”.

Prima di tutto ciò, a inizio serata, Tonino Maiolino, coordinatore forzista della grande città di Reggio Calabria, sottolineava che proprio “l’onorevole Cannizzaro, in questi anni bui, s’è sostituito al Sindaco Falcomatà, con interventi parlamentati mirati, facendo qui giungere soldi, consentendoci di guardare avanti con fiducia”.

MILIA (GIOVANI FORZA ITALIA): “SIAMO IL PARTITO DELLA SPERANZA”

Federico Milia, coordinare dei giovani di Forza Italia, invece, sottolineava che “il nostro è il partito che infonde speranza, alla Città, alle nuove generazioni. Ecco perché tanti ragazzi scelgono d’impegnarsi, di metterci la faccia: e molti sono già coloro che vorranno esserci allorquando la mediocrità, finalmente, uscirà definitivamente da Palazzo San Giorgio”.

Senza scordar i caratteri della “coalizione – dipinti da Cannizzaro – di centrodestra: coesa, che parla di contenuti, che ha una prospettiva, che ha una chiara visione, ieri della Calabria che sarebbe stata, oggi della Reggio che sarà. Che deve essere: ma può mai esser normale che un sindaco, dopo dodici anni, imbratti gli autobus comunali e le tabelle preposte col suo bel visino per far sapere che si candida al consiglio regionale, dicendo, fra le righe, che essendo la città ingovernabile, non vede l’ora d’andarsi a sedere da qualche altra parte?”

Mentre toccava a Occhiuto rammentare che “in dicembre inaugureremo l’aeroporto nuovo. Il vostro e il nostro aeroporto: dimostreremo che anche l’infrastruttura può esser biglietto da visita prezioso per i turisti”.