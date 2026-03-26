Reggio Calabria, Cannizzaro rompe gli indugi e annuncia la sua candidatura a sindaco

2 minuti per la lettura

«Il Parlamento può attendere, Reggio Calabria no», con queste parole Francesco Cannizzaro rompe gli indugi e annuncia la candidatura a sindaco della città dello Stretto

REGGIO CALABRIA – Dopo aver dilatato a dismisura l’attesa ed al fotofinish (tra meno di un mese vanno depositate le liste e tra meno di due si vota, ndr), il parlamentare azzurro e segretario regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro rompe gli indugi e annuncia la sua candidatura con la coalizione di centrodestra a sindaco di Reggio Calabria per le comunali del prossimo 24 e 25 maggio. E lo fa con un video apparso sui suoi canali social all’ora di cena e registrato direttamente dalla Camera dei Deputati con l’accattivante slogan emozionale “Il parlamento può attendere, Reggio no”.

Sorriso a favor di telecamera, solita parlantina sciolta e gestualità decisa, annuncia mentre parte in sottofondo la musica: “Con questo video di fatto si sancisce la mia lunga pausa dai lavori parlamentari. Stamattina ho comunicato ai colleghi dirigenti nazionali del mio partito, ai vertici di Montecitorio, che mancherò per i prossimi due mesi perché impegnato anima e corpo nella campagna elettorale più entusiasmante della mia esperienza politica: ossia le amministrative di Reggio Calabria. Sono stati mesi molto intensi dove c’è molto fermento, molta attesa, ma soprattutto c’è voglia di cambiamento. C’è voglia di vedere un futuro migliore per Reggio Calabria, con grande ottimismo, grande speranza; c’è voglia di riscatto, ma soprattutto c’è voglia di far risorgere Reggio Calabria, perché Reggio deve risorgere e Reggio risorgerà”.

FRANCESCO CANNIZZARO SI CANDIDA A SINDACO DI REGGIO CALABRIA

“Ed io dinanzi a questi sentimenti non sono per nulla indifferente. Per questo mi auguro che i mesi di pausa dai lavori parlamentari possano diventare anni, perché ho deciso di candidarmi a Sindaco di Reggio Calabria. Lo faccio con tutto l’amore che si può avere per la propria terra, per la propria città; lo faccio per chi è dovuto andare via, per chi deve e vuole tornare, per chi è rimasto. Lo faccio con tutto l’orgoglio di poter immaginare di indossare la fascia da primo cittadino della città più bella del mondo”.

Per poi concludere: “Non potevo dirlo prima (ma non è chiaro perché no, ndr), i tempi adesso sono maturi. Quindi il Parlamento può aspettare, Reggio no. Saluto Roma e ci vediamo in Calabria!”. A Reggio Calabria in campo lo attendono già il candidato sindaco del centrosinistra, il dem Domenico Donato Battaglia, attuale sindaco facente funzioni, Saverio Pazzano (movimento La Strada) e un aspirante candidato del Polo civico.