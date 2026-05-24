Platì ha un nuovo sindaco: Giovanni Sarica supera il quorum

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A Platì l’unico candidato Giovanni Sarica supera il quorum del 40% con un’affluenza del 56,99%, diventando il nuovo sindaco.

PLATÌ (REGGIO CALABRIA) – Il verdetto per il Comune di Platì è arrivato ben prima dell’apertura formale delle urne per lo spoglio. Giovanni Sarica è, di fatto, il nuovo sindaco del centro aspromontano. La formale certezza è giunta dai dati dell’affluenza della prima giornata di voto, oggi 24 maggio 2026. Slla rilevazione delle ore 23:00, il 56,99% degli aventi diritto si è recato ai seggi, permettendo così di superare ampiamente la soglia del 40% del quorum, necessaria per rendere valida la competizione elettorale nei comuni con un’unica lista in corsa.

UN BOOM DI AFFLUENZA

Si tratta di un risultato straordinario per la comunità locale, specialmente se confrontato con la precedente tornata amministrativa. Nelle ultime elezioni comunali, infatti, nonostante la presenza di due liste, la partecipazione si era fermata a un misero 23,85%. Questa volta, i cittadini hanno risposto in massa all’appello delle urne, blindando l’elezione del candidato sostenuto dalla lista civica “Platì – Insieme verso il futuro”. Per la proclamazione e l’ufficialità formale della vittoria bisognerà ora attendere la chiusura definitiva dei seggi, prevista per il pomeriggio di lunedì 25 maggio, e il successivo completamento delle operazioni di scrutinio.

GIOVANNI SARICA SINDACO DI PLATÌ: DALLA GUIDA “FACENTE FUNZIONI” ALLA FASCIA TRICOLORE

Sarica non è un volto nuovo alla guida del palazzo municipale. Fino a pochi giorni fa ricopriva infatti la carica di sindaco facente funzioni. Entrato in consiglio nel 2019 tra le fila della lista guidata dall’allora primo cittadino Rosario Sergi, Sarica ha traghettato l’ente in una fase complessa, fino a rimanere l’unico aspirante alla fascia tricolore in questa tornata. La sua è stata una corsa in solitaria nata in seguito a una serie di clamorosi colpi di scena burocratici che hanno portato all’esclusione delle altre due liste che inizialmente si erano presentate ai blocchi di partenza. Infatti, la lista dell’ex sindaco Rosario Sergi, è stata esclusa per accertate condizioni di ineleggibilità proprio dello stesso candidato a primo cittadino.

Mentre la lista guidata da Francesco Polifroni, è stata ricusata a causa di alcune irregolarità formali riscontrate nella documentazione depositata al momento della presentazione ufficiale della candidatura del candidato a sindaco. Rimasto l’unico candidato, Sarica ha chiesto e ottenuto la fiducia diretta della sua comunità, che ha risposto compattandosi attorno al suo progetto politico.