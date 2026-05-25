Elezioni comunali 2026: proiezioni a Reggio, Cannizzaro in testa

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Secondo le proiezioni, alle elezioni comunali di Reggio, per Cannizzaro e il centrodestra, il traguardo del 50% più uno necessario per evitare il ballottaggio sembra superato

REGGIO CALABRIA – Si delinea con sempre maggiore nitidezza il quadro politico a Reggio Calabria. Secondo la seconda proiezione diffusa dal Consorzio Opinio Italia per la Rai alle ore 16:42, con una copertura del campione salita all’11%, il candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro accelera ulteriormente, attestandosi al 69,9% dei consensi. Una tendenza che, se confermata, blinderebbe una vittoria schiacciante già al primo turno.

Resta invece staccato lo schieramento di centrosinistra guidato da Domenico Battaglia, che fa registrare una sostanziale stabilità fermandosi al 21,9%. Segna un lieve calo, infine, la candidatura civica di Eduardo Lamberti Castronuovo, stimata al 4,1%.

I dati ad ora disponibili, seppur soggetti all’errore statistico, evidenziano un trend netto e difficilmente invertibile. Lo spoglio prosegue regolarmente nelle sezioni cittadine.

PROIEZIONI ALLE 15:49

Secondo la proiezione diffusa dal Consorzio Opinio Italia per la Rai alle ore 15:49, con una copertura del campione ancora iniziale al 6%, Francesco Cannizzaro, candidato del centrodestra, è vicinissimo a una vittoria schiacciante al primo turno con un tondo 68,8% delle preferenze.

Se il dato venisse confermato dalle sezioni successive, per Reggio Calabria si tratterebbe di un vero e proprio ribaltone politico. “Il centrosinistra, infatti, ha guidato l’amministrazione della città dello Stretto negli ultimi dieci anni.”. Il distacco accumulato dal candidato dello schieramento progressista, Domenico Battaglia, è netto: l’erede politico della passata stagione si ferma per ora a un 21,7%. Molto più staccato il civico Eduardo Lamberti Castronuovo, che raccoglie il 5,0% dei consensi stimati.

La tornata elettorale di queste amministrative del 24 e 25 maggio ha chiamato al voto quasi 750 Comuni in tutta Italia, configurandosi come un test cruciale per i partiti nazionali. A Reggio Calabria, tuttavia, la sfida ha assunto una rilevanza speciale. La campagna elettorale guidata dal deputato di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, ha puntato tutto sul concetto di “rivoluzione” e sul forte asse con il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, promettendo una svolta nei finanziamenti e nella gestione della Città Metropolitana.

Resta da monitorare l’andamento definitivo dello spoglio per capire se queste cifre – soggette, come ricorda il Consorzio, all’errore statistico – subiranno oscillazioni. Ma l’entusiasmo nei comitati del centrodestra è già palpabile: il traguardo del 50% più uno necessario per evitare il ballottaggio del 7 e 8 giugno sembra ormai ampiamente superato.