Elezioni a Reggio Calabria: dopo il riconteggio, cambia un consigliere di Fi

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Elezioni a Reggio Calabria il riconteggio dei voti assegna il seggio di Forza Italia a Rocco Lascala, che supera Antonino Zimbalatti.

REGGIO CALABRIA — Clamoroso ribaltone a Palazzo San Giorgio. A diciassette giorni esatti dalla chiusura delle urne per le elezioni amministrative, cambia nuovamente la composizione del Consiglio comunale di Reggio Calabria. Un verdetto che arriva dopo una minuziosa operazione di verifica che ha ridisegnato la geografia delle preferenze interne a uno dei partiti della coalizione di minoranza. La commissione elettorale ha infatti proceduto al riconteggio dei voti di preferenza in quattro specifiche sezioni cittadine. L’esito del controllo ha decretato il sorpasso interno alla lista di Forza Italia: il candidato Rocco Lascala ha superato in extremis l’ultimo degli eletti della stessa compagine, Antonino Zimbalatti.

UN DUELLO SUL FILO DI TRE PREFERENZE

I numeri emersi dal nuovo conteggio ufficiale lasciano spazio a pochissimi dubbi, evidenziando un vero e proprio testa a testa risolto per una manciata di schede. Lascala ha infatti raggiunto quota 992 voti di preferenza, superando di appena tre lunghezze Zimbalatti, rimasto fermo a 989 voti. Il verdetto assume anche una rilevanza politica singolare se si guarda al percorso del consigliere uscente: Antonino Zimbalatti, infatti, sino a pochi mesi prima delle elezioni amministrative, era stato un esponente di spicco e consigliere comunale tra i banchi del centrosinistra, prima di compiere il passaggio nelle file degli azzurri.

ELEZIONI A REGGIO CALABRIA DOPO IL RICONTEGGIO GLI EQUILIBRI IN AULA RESTANO INVARIATI

Se a livello personale la sfida ha modificato i destini dei due candidati di Forza Italia, il quadro politico generale dell’assise reggina non subisce scossoni. Il dato definitivo del riconteggio, infatti, non modifica in alcun modo la ripartizione dei seggi originariamente assegnati alle varie coalizioni che si sono sfidate nei seggi. Il nuovo Consiglio comunale vedrà una netta prevalenza delle opposizioni con 23 consiglieri eletti per il centrodestra, mentre la maggioranza guidata dal centrosinistra ne schiererà 8, a cui si aggiunge 1 solo rappresentante eletto per la lista civica.