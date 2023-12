Tajani conferma il G7 del Commercio in Calabria: si terrà il 16 e 17 luglio

2 minuti per la lettura

Il vicepremier Antonio Tajani ha annunciato le date del G7 del Commercio internazionale che si svolgerà in Calabria il 16 e 17 luglio 2024

ROMA – Dopo che negli scorsi giorni, in occasione della sua visita in Calabria per l’inaugurazione ufficiale del numero unico di emergenza (LEGGI), aveva svelato l’intenzione del Governo di Giorgia Meloni di svolgere in Calabria una seduta del G7 (nello specifico il G7 del Commercio Internazionale), oggi 16 dicembre il vicepresidente del consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani fa un passo avanti.

Affidandosi al proprio account X (già Twitter) il ministro Tajani ha, infatti, reso note anche le date durante le quali si svolgera la riunione dei ministri dei 7 Paesi industrializzati sul tema del commercio internazionale. «Ho il piacere di annunciarvi – ha scritto Tajani – che il G7 sul commercio internazionale, sotto la presidenza italiana, si terrà il 16 e 17 luglio 2024 in Calabria a Villa San Giovanni (RC)».

Una conferma definitiva rispetto a quanto già annunciato lo scorso 5 dicembre ma anche il riconoscimento di un territorio considerato da Tajani «una realtà strategica al centro di rotte marittime, un punto chiave nella geografia economica del Mediterraneo».

IL MESSAGGIO SU X (TWITTER) DEL VICEPREMIER TAJANI SUL G7 IN CALABRIA Ho il piacere di annunciarvi che il #G7 sul commercio internazionale, sotto la presidenza 🇮🇹, si terrà il 16 e 17 luglio 2024 in #Calabria a Villa San Giovanni (RC). Una realtà strategica al centro di rotte marittime, un punto chiave nella geografia economica del Mediterraneo.

Ad inizio dicembre il capo della Farnesina aveva spiegato la propria volontà di organizzare in Calabria il G7 con l’obiettivo di «per dare attenzione a questa bellissima regione ma anche per far capire che dal Sud, da questo mare, può partire un messaggio positivo per rafforzare le esportazioni del nostro paese in tutta l’area del Mediterraneo». In quell’occasione Tajani non mancò di far notare come «saranno con noi americani, francesi, giapponesi, canadesi e naturalmente l’Unione Europea. Discuteremo delle politiche di commercio internazionale e le scelte da fare proprio per far sì che i Paesi del G7 possano svolgere un ruolo importante guardando verso il sud del mondo».