Ponte sullo Stretto, Salvini: «cantieri al via in primavera 2025»

Salvini: «Ponte sullo Stretto, cantierizzazione al via nella primavera 2025». Documenti a Bruxelles, approvazione Cipess.

REGGIO CALABRIA- «Per realizzare il ponte sullo Stretto di Messina l’obiettivo è nelle prossime settimane portare in consiglio dei ministri i documenti che invieremo a Bruxelles, arrivare al Cipess per l’approvazione del progetto definitivo e partire con la cantierizzazione nella primavera 2025». Lo annuncia il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, a margine di una visita a Genova ai cantieri del progetto unico Terzo Valico-nodo ferroviario.

«Siccome il mandato lo vogliamo finire nel 2027, nel 2027 saremo già in fase di lavori avanzata se tutto va come mi auguro che vada, – dichiara Salvini in merito ai cantieri del ponte sullo Stretto – fra mille ricorsi, esposti in Procura, fake news e sciocchezze». «A Genova nei cantieri del progetto unico Terzo Valico-nodo ferroviario ho beccato parecchi operai che mi hanno detto “finiamo qui” e poi veniamo in Sicilia a fare il ponte, – rivela il ministro – un gemellaggio Liguria-Sicilia sia come imprese sia come operai, tecnici e ingegneri unirebbe l’Italia nel nome dello sviluppo».