Ponte sullo Stretto, la Lega: «Il progetto va avanti»

Ponte sullo Stretto di Messina, il Governo conferma l’avvio dei lavori nonostante lo stop temporaneo. La Lega rilancia: «Infrastruttura strategica per lo sviluppo e l’occupazione in Sicilia e Calabria».

Il Ponte sullo Stretto di Messina non si ferma. Il Governo nazionale ha confermato che l’opera si farà, nonostante il momentaneo stop dovuto alla recente decisione della Corte dei Conti. Lunedì 3 novembre, alle 19.00, si terranno in contemporanea le riunioni straordinarie dei direttivi provinciali della Lega di Messina e di Reggio Calabria. L’obiettivo è lanciare un segnale di fiducia e ribadire che il progetto del Ponte rappresenta una grande opportunità di crescita per il Sud, capace di generare nuova occupazione e sviluppo infrastrutturale.

PONTE SULLO STRETTO, LA LEGA NON SI FERMA

I segretari regionali della Lega Sicilia e Calabria, Nino Germanà e Filippo Mancuso, insieme ai coordinatori provinciali Davide Paratore (sindaco di Antillo) e all’onorevole Peppe Mattiani, hanno annunciato che durante i lavori si svolgeranno due flash mob “pro Ponte” a Messina e Reggio Calabria.

«Il Ponte sullo Stretto – dichiarano gli esponenti della Lega – non è il Ponte di Salvini, ma il Ponte degli Italiani. Il nostro leader ha lavorato con determinazione per garantire le condizioni economiche e legislative necessarie alla sua realizzazione, assicurandone la piena copertura finanziaria, anche alla luce delle osservazioni della magistratura contabile».

Per la Lega, il Ponte tra Sicilia e Calabria rappresenta molto più di un’infrastruttura: è il simbolo di un futuro in cui il Sud e le Isole non saranno più periferia, ma protagonisti della crescita economica nazionale.