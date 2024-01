Reggio Calabria, Arruzzolo coordinatore di Forza Italia

1 minuto per la lettura

REGGIO CALABRIA – Il congresso di Forza Italia ha eletto coordinatore provinciale di Reggio Calabria il senatore Giovanni Arruzzolo, unico candidato alla carica. Al congresso, all’auditorium Gianni Versace, erano presenti il ministro degli Esteri e presidente di Forza Italia Antonio Tajani, il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e il coordinatore regionale, il deputato Francesco Cannizzaro e centinaia di iscritti e simpatizzanti di Forza Italia che hanno salutato l’elezione di Arruzzolo con un lungo applauso.

“Stiamo dando una voce fortemente democratica al nostro movimento politico perché stiamo eleggendo tutta la classe dirigente territoriale, tutti i segretari provinciali. Oggi tocca ai segretari della provincia di Reggio – ha detto Tajani – stiamo lavorando per condurre una campagna elettorale alle elezioni europee da protagonisti in tutte le regioni d’Italia. Il nostro obiettivo – ha detto Tajani – è raggiungere il 10%, per arrivare al 20% delle prossime politiche”.

Per il ministro degli Esteri, “c’è un grande spazio politico che va da Giorgia Meloni a Schlein e noi vogliamo occupare quello spazio politico avendo l’ambizione e la volontà di svolgere un ruolo centrale nella politica del nostro Paese, il ruolo che in passato – ha sottolineato – pur essendo diversi, ha svolto la Democrazia cristiana con i partiti moderati. Dunque, una forza politica, una grande forza politica, seria, credibile, affidabile, responsabile, cristiana, liberale, garantista, riformista, ma soprattutto europeista e atlantista”.