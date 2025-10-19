Effetto Regionali al comune di Reggio, nasce il nuovo gruppo Rinascita Comune

3 minuti per la lettura

Lo strappo tra Filippo Quartuccio e il sindaco Giuseppe Falcomatà al comune di Reggio si concretizza nella nascita di un nuovo gruppo consiliare: Rinascita Comune

REGGIO CALABRIA – HA iniziato a farsi sentire anche sul consiglio comunale reggino l’onda d’urto delle regionali. Nella giornata di sabato si è costituito a Palazzo San Giorgio un nuovo gruppo politico “Rinascita Comune” composto da tre consiglieri comunali. Si tratta di Giuseppe Sera, Filippo Quartuccio e Santo Bongani. La nuova coalizione ha già richiesto, nella lettera formalmente inoltrata al presidente del consiglio Enzo Marra, che capogruppo sia Filippo Quartuccio.

Un gesto simbolico che la dice lunga sulla voglia di rivalsa del delegato alla cultura di Falcomatà, messo da parte dal sindaco nelle ultime occasioni pubbliche di rilievo del settore praticamente dal giorno dopo la fine delle regionali. Ma lo strappo tra Quartuccio e Falcomatà si era consumato in piena campagna elettorale con l’uscita di un lungo endorsment di Quartuccio a favore non del sindaco che lo ha destinato al ruolo di plenipotenziario della cultura cittadina ma di un altro esponente del Pd, Giovanni Muraca, il consigliere regionale uscente, amico d’infanzia di Falcomatà, e già a capo di quella corrente dentro il Pd che fa riferimento al sindaco. Una scelta che i più maligni hanno visto come scontata dal momento che proprio presso la struttura regionale di Muraca lavora il fratello dello stesso Quartuccio.

Nel lungo endorsment Quartuccio sottolineava meriti di Muraca che sembravano stridere ed irridere al suo diretto competitor dentro il Pd, ovvero proprio Falcomatà. Per il sindaco, costretto a sorrisi di circostanza, evidentemente la misura era colma e Quartuccio per la cultura non ha più sfilato né alle premiazioni né ai prestigiosi tavoli istituzionali ed internazionali. Dal pollice verso di Falcomatà al due di picche di Quartuccio il passo è stato altrettanto breve. Il giovane consigliere eletto, ricordiamolo, in una lista civica che faceva aperto riferimento a Falcomatà per la cui sindacatura correva, ha allacciato successivamente strette aderenze politiche prima con l’ex assessore regionale Nino De Gaetano per poi nuovamente tornare tra le braccia politiche di Falcomatà per poi lasciarsi nuovamente sedurre dalle sirene dell’astro nascente Muraca.

Quartuccio nella nuova avventura di “Rinascita Comune” si tira dentro un pezzo da novanta del Pd reggino. Si tratta di Peppe Sera, già capogruppo comunale dei democrat. Ruolo che lasciò per i pesanti risvolti dell’Inchiesta Ducale (commistioni tra ‘ndrine e politica). Non dimettendosi però dalla carica di presidente della terza commissione consiliare (lavori pubblici). Il terzo membro è Santo Bongani. Sindacalista, eletto con poche centinaia di voti con “Primavera Democratica” e subentrato in consiglio comunale dopo la nomina ad assessore di Filippo Burrone. Il nuovo gruppo nasce, come già indicato dal nome, con l’intento di prepararsi alla campagna elettorale per le comunali di maggio. Spifferi di palazzo indicano già anche il nome del futuro candidato a sindaco di Rinascita Comune: Giovanni Muraca. L’eterno amico di Falcomatà, giunto a rinfoltire le file degli avversari (interni al centrosinistra) del sindaco e, probabilmente, anche a guidarle.