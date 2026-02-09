Reggio Calabria, assegnate le deleghe ai consiglieri della Città metropolitana

2 minuti per la lettura

Il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace ha assegnato nuove deleghe a diversi consiglieri

REGGIO CALABRIA – Il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace ha conferito oggi, 9 febbraio, le deleghe ai consiglieri metropolitani. “Il nostro percorso politico – afferma – continua con il medesimo impegno, a testimonianza di una grande operatività nei settori di nostra competenza, frutto sempre di un fattivo coinvolgimento del territorio e di una programmazione che finora ha lasciato segni tangibili”.

A Michele Conia, vanno le deleghe Trasparenza e anticorruzione; Politiche dell’immigrazione dell’accoglienza e della pace, Beni culturali, Cultura, Spettacolo, Sanità, Sviluppo e crescita della Piana di Gioia Tauro. Salvatore Fuda: Ambiente, Ambiti naturali, Parchi, Aree protette e forestazione, Ciclo integrato dei rifiuti e dell’Acqua, Difesa del suolo e Salvaguardia delle coste, Protezione civile, Polizia metropolitana e caccia e pesca, Demanio idrico e fluviale. A Rudi Lizzi, Istruzione e minoranze linguistiche, Politiche internazionali, comunitarie e del Mediterraneo, Università e ricerca. Domenico Mantegna: Lavori pubblici e Pnrr, Agricoltura, Attività produttive, Formazione professionale, Pianificazione territoriale e Piano strategico metropolitano, Urbanistica, Politiche energetiche, Politiche abitative. A Giuseppe Marino, Bilancio, Politiche sociali e politiche giovanili, Welfare e Politiche del lavoro.

Infine, al consigliere metropolitano Giovanni Latella, in attesa del suo subentro a Palazzo Alvaro, in surroga di Giuseppe Ranuccio, che avverrà nel Consiglio metropolitano del 14 febbraio, saranno affidate le deleghe Turismo, Impianti sportivi, Pari opportunità.

“Con l’assegnazione delle deleghe ai consiglieri metropolitani – afferma Versace – si completa l’assetto politico/istituzionale di Palazzo Alvaro. Un segno tangibile della proficua operatività dell’Ente, guidato fino a gennaio dal sindaco Giuseppe Falcomatà. Ai consiglieri delegati auguro un grande in bocca al lupo, con la consapevolezza che il cammino da fare sarà sempre più ambizioso per il bene della nostra area metropolitana”.